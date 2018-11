De asemenea, vor fi sanctionati si cei care ocupa un scaun cu bagajele si nu platesc o calatorie in plus, dar si cei care au abonament, dar nu valideaza calatoria la fiecare urcare in autobuz, tramvai sau troleibuz.

Tot cu amenda de 500 de lei se vor sanctiona urmaroarele fapte:

- solicitarea de deschidere a usilor vehiculelor de transport public de persoane, intre statii sau la semafoare;

- angajarea de discutii cu conducatorul vehiculului de transport in comun in timpul circulatiei;

- impiedicarea organelor de control sa-si exercite atributiile, inclusiv refuzul de legitimare;

- calatoria pe scari, pe partile laterale sau in afara caroseriei vehiculelor;

- producerea dezordinii in orice mod la urcare, la coborare sau in interiorul vehiculului;

- lipirea afiselor in interiorul sau exteriorul vehiculului, precum si in statii, cu exceptia situatiilor in care asemenea actiuni sunt realizate in cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritatile contractante sau cu ADTPBI;

- deteriorarea sau murdarirea sub orice forma a vehiculului;

- aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori usa vehiculului;

- transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilena, bidoane cu benzina sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc);

- transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalti calatori, prin mirosurile pe care le emana, prin ardere, coroziune sau murdarie;

- transportarea pasarilor sau animalelor vii. Exceptie fac cainii insotiti care au lesa si botnita, ori a animalelor mici tinute in brate, dar cu respectarea OUG 55/2002; v. transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lazi, mobilier, bare, metalice, etc.);

Noile amenzi sunt la Capitolul 13 - Raspunderi si sanctiuni, din noul regulament al serviciului de transport public din Bucuresti si Ilfov publicat pe site-ul Societatii de Transport Bucuresti (fostul RATB).

Astfel, in functie de gravitate, amenzile pot fi intre 100 si 500 de lei, informeaza Digi24.