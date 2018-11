"Din pacate, Ministerul Sanatatii nu poate sa controleze numarul de posturi pe care spitalele le scot la concurs. (...) Practic, repartizarea zonala a medicilor este cumva inechitabila. Centrele universitare, orasele mari sunt supraaglomerate, in timp ce orasele mici, zona rurala duc lipsa de medici. Vom incerca sa realizam o centralizare a posturilor, astfel incat sa putem organiza la nivel national aceste concursuri, sa putem repartiza echitabil pe tot teritoriul tarii", a spus Pintea, citata de adevarul.ro.

Ministrul a oferit drept exemplu situatia medicilor de familie din mediul rural, precizand ca circa 700 de astfel de cabinete sunt neacoperite.

Chestionata daca exista o garantie ca rezidentii din domeniul medicinii de familie vor merge in mediul rural, ministrul Sanatatii a mentionat ca va trebui gasita o solutie in acest sens pana la 1 ianuarie 2019.

"In momentul in care am promovat in Guvern, vineri, aceasta hotarare (referitoare la majorarea cifrei de scolarizare pentru pregatirea in rezidentiat - n.r.), domnul ministru de Finante a ridicat aceasta problema. Pana in 1 ianuarie, ne vom gandi la o solutie, astfel incat cei in care Romania investeste sa serveasca in primul rand Romania", a mai spus minitrul.