“Ce facem noi romanii in Post? Pai ne cam indopam cu paine, cornuri si covrigi, cu diverse produse din soia pe care le gasim usor in supermarketuri, cu tot felul de zacusti uleioase si alte produse care nu duc in final decat la ingrasare, la tulburari gastroduodenale, care nu slujesc in niciun caz ideii de Post si de bine. De cele mai multe ori, produsele de Post, cele pe care le gasim atat de usor sunt produse care contin carbohidrati sau grasimi. Carbohidratii sunt in paine, paste, cornuri, covrigi, iar grasimile de post sunt uleiurile vegetale si tot felul de alte produse care contin ulei”, remarca dr. Florin Ioan Balanica, specialist in medicina stilului de viata.

Medicul Florin Ioan Balanica a slabit peste 100 de kilograme si astazi se mentine datorita metodei sale care ii poarta numele si care a fost recunoscuta si certificata la nivel international. Prin Metoda Dr. Balanica, cu cele 4 elemente (dieta, miscare functionala, managementul stresului si gestionarea relatiei cu anturajul), peste 7.000 de pacienti au slabit si se mentin cu succes. Dr. Florin Ioan Balanica promoveaza medicina stilului de viata care poate include si respectarea corecta a Postului. Un prim pas ar fi adoptarea programului de 3 mese pe zi si 2 gustari.



“Celula noastra functioneaza ca o baterie care se descarca la aproximativ 2, 3 ore si atunci trebuie sa o reincarcam. Creierul nostru functioneaza pe baza principiului supravietuirii, pentru momentele cand nu mai avem acces la alimente. Ce se intampla daca ocolim o gustare sau o masa? La masa urmatoare, vom depune caloriile sub forma de grasime pentru ca celula noastra se protejeaza si va face rezerve”, explica dr. Balanica riscul ingrasarii daca nu se respecta intervalul de maximum 3 ore intre mese.

Riscul de ingrasare este unul major in post

“Cum ar arata asadar o zi de Post? O putem incepe cu fructe, daca toleram sa mancam fructele pe stomacul gol. Care sunt fructele cu o cantitate mare de antioxidanti si fibre si mai mica de fructoza? Marul verde, kiwi, ananas si fructe de padure. Cam cat mananc? In Metoda Dr. Balanica nu masuram calorii. Cand vorbim de fructe, vorbim cam de o mana, deci fiecare masoara cu mana lui. Daca nu toleram sa mancam fructe pe stomacul gol, putem sa mancam o pasta de naut fiert, mixat cu dovlecel, condimente, verdeturi, mirodenii, fiecare dupa gust pe care putem sa o tartinam pe o felie, doua de paine prajita, alaturi de cateva legume de culoare verde”, descrie cateva variante pentru mic dejun in Post dr. Florin Ioan Balanica.

Pe de o parte din lipsa proteinelor animale care dau satietate. Apoi, din inlocuirea acestora cu proteine vegetale care pot veni la pachet cu multi carbohidrati. Este cazul leguminoaselor: fasole, soia, mazare sau naut. De asemenea, in Post, exista riscul abuzului de alimente cu carbohidrati si grasimi vegetale, tocmai pentru a potoli senzatia de foame. Excesul de carbohidrati cu absorbtie rapida ne intretine foamea asa ca mesele de Post necesita mai multa atentie decat ne-am fi imaginat.Potrivit unui comunicat remis 9am, la gustare, medicul recomanda laptele de migdale sau pe cel de soia. Atentie insa la etichetele produselor din supermarket - optati pentru variantele fara zahar. De asemenea, incercati sa evitati produsele care au mai mult de 3 E-uri pe eticheta., recomanda medicul expert in medicina stilului de viata.

Cea de-a doua gustare poate fi luata intre orele 16 si 17 si poate consta in lapte vegetal sau o tartina cu o pasta de leguminoase. Cina trebuie sa fie usoara, chiar daca vorbim despre una compusa din legume. Dr. Balanica explica motivele.

“Incheiem ziua cu cina care trebuie sa fie pana in ora 20 si, evident, va fi compusa din alimente usoare. Trebuie sa stiti ca legumele proteice se digera mai greu decat carnea asa ca nu trebuie sa credeti ca legume = ceva usor. Nu orice fel de leguma este o leguma usoara. Se poate consuma, de exemplu, o salata cu multe verdeturi, cu un dressing din mustar fara zahar, cu lamaie, marar. Se pot adauga niste boabe de naut sau niste boabe de linte, fierte in prealabil intr-o supa de radacinoase”.

Verdele trebuie sa fie vedeta in farfurie daca tinem Post

Asa ca trebuie sa optam preponderent pentru spanac, sparanghel, fasole verde, salata, verdeturi, linte verde, varza, castraveti, ardei si dovlecei. La polul opus, sunt alimentele procesate, fara nutrienti de valoare, cele cu multa faina alba, grasimi vegetale si zahar. Cartofii trebuie consumati ocazional, cu masura, si trebuie copti. Orezul se reduce la o lingura, painea integrala la o felie, iar fructele oleaginoase la un numar de maximum 10. Nu abuzam de fructe, uleiuri, masline si nici de miere. In schimb, profitam la maximum de zilele cu dezlegare la peste.

“In zilele respective, este indicat sa consumam cat mai mult peste. Chiar recomand persoanelor supraponderale si celor care vor sa slabeasca si vor sa tina Post, 5 mese pe zi de peste cu legume de culoare verde. Se pot varia pestele rosu (somon, ton) cu pestele alb (pastrav, cod, biban, dorada) sau fructele de mare. Sunt multe sortimente disponibile pe piata din care se pot face mancaruri simple, usoare, la cuptor, la gratar sau fierte. Se pot face salate cu peste, se pot folosi dressinguri diverse din mustar fara zahar, usturoi, lamaie care dau gust bun alimentelor”, descrie variantele sanatoase medicul Florin Ioan Balanica.

Postul este o perioada optima pentru a da un boost de energie si sanatate corpului. Iar fastingul - acele perioade de post intermitent - pot fi integrate cu succes in dieta omului modern, tot mai sedentar si mai expus stresului, dar si abundentei alimentare.



“Fastingul este o perioada de minimum 14 ore de repaus alimentar, adica nu mai mancam nimic solid de la 8 seara pana a doua zi la 10 sau 12. Rolul fastingului este arderea grasimilor de pe organele interne si stimularea de celule noi la nivelul tractului digestiv. Sunt adeptul fastingului intermitent, dar nu ca forma generala de alimentatie, ci doar in anumite perioade. Eu tin fasting intermitent cam o saptamana pe luna si ma ajuta foarte mult. E o chestiune de setting mental ca sa facem acest lucru, nu e dificil. Ne ajuta pentru a mentine o stare buna de sanatate, este utila si celor care vor sa scada in greutate sau care au dislipidemii, tulburari in metabolismul grasimilor. Fastingul ajuta la o ardere constanta a grasimilor”, descrie beneficiile postului intermitent medicul Florin Ioan Balanica, dupa o experienta de peste 20 de ani si 50 de mii de pacienti.

Asadar, puteti profita de perioada Postului pentru un plus de vitamine si antioxidanti din plante. In plus, va puteti obisnui cu un program regulat de mese si gustari si puteti redescoperi gustul legumelor. La final, veti constata ca va simtiti in forma si poate chiar veti slabi! Un motiv in plus pentru a face din cumpatare rezolutia numarul 1 pentru toata viata.