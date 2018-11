Un studiu realizat in Canada a concluzionat ca bauturile cu zahar cresc riscul de diabet de tipul 2 mai mult decat majoritatea alimentelor care contin fructoza, un indulcitor natural.



In acelasi timp, un studiu realizat in Statele Unite a descoperit ca asocierea intre lucrul in ture si un stil de viata nesanatos creste riscul de diabet de tipul 2 mai mult decat se estimase anterior.

Studiul efectuat la Spitalul St Michael's din Toronto a descoperit ca produsele care adauga la dieta calorii ''sarace in nutrienti'', precum bauturile indulcite cu zahar, au efecte daunatoare asupra nivelurilor glicemiei. Pe de alta parte, potrivit cercetarii, alimentele care contin zaharuri sub forma de fructoza, precum fructele si legumele, nu au aceleasi efecte daunatoare.

''Aceste concluzii pot contribui la realizarea recomandarilor cu privire la sursele importante de hrana bogata in fructoza in preventia si gestionarea diabetului'', a declarat autorul principal al studiului, doctor John Sievenpiper.

Pentru aceasta cercetare, oamenii de stiinta au analizat 155 de studii care au evaluat efectele a diferite surse de fructoza asupra nivelurilor glicemiei la persoanele cu si fara diabet, scrie Agerpres.

Studiul efectuat de specialisti americani de la Facultatea de sanatate publica T.H. Chan de la Harvard a analizat cazurile mai multor asistente care lucreaza in ture pentru a evalua impactul combinat a unui stil de viata nesanatos si a activitatii profesionale de noapte asupra dezvoltarii diabetului de tip 2.

Riscul observat a fost mai mare in comparatie cu situatia in care cele doua riscuri individuale au fost coroborate, acest lucru indicand faptul ca interactiunea dintre cei doi factori a adaugat un risc suplimentar, noteaza Press Association.

Ambele studii au fost publicate in jurnalul medical BMJ la scurt timp dupa ce organizatia Diabetes UK a anuntat ca numarul copiilor si tinerilor diagnosticati cu diabet de tip 2 din Marea Britanie se afla la cel mai inalt nivel inregistrat vreodata.