Barbatul in cauza efectua o pedeapsa de 3 ani de inchisoare pentru furt calificat.

"Barbatul era imbracat in bluza albastra, pantaloni gri si purta pantofi sport de culoare rosie. Cercetarile sunt continuate in vederea depistarii persoanei in cauza si tragerii la raspundere penala pentru infractiunea de evadare", a precizat IPJ Dolj, potrivit stirileprotv.ro.

Penitenciarul Pelendava este catalogat ca unitate de categoria I, cu regim semideschis si deschis.