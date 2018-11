Tribunalul Bucuresti dezbate luni reclamatia facuta de iubita lui Dragnea contra publicatiei Times New Roman

Tribunalul Bucuresti dezbate, luni, un nou termen in procesul in care premierul Viorica Dancila, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, cer daune jurnalistilor de la publicatia Times New Roman.