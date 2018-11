Cutremurul a avut loc la o adancime de 143 de kilometri, iar cele mai apropiate orase de epicentru au fost: Nehoiu (17 km), Covasna (35 km), Intorsura Buzaului (39 km), Targu Secuiesc (50 km) si Valenii de Munte (54 km).

In luna noiembrie, in Romania, s-au produs 28 de cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 3,7 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an a avut loc in data de 28 octombrie, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti.

In 2017, cel mai mare cutremur de pe teritoriul tarii a fost inregistrat pe 8 februarie, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 5 pe Richter, in timp ce in 2016 au avut loc doua cutremure de peste 5, unul in septembrie, iar celalalt in decembrie.