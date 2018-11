Barbatul a recurs la gestul socant din dorinta de a atrage atentia asupra nedreptatii care, spune el, i s-a facut. Mai exact, lui i s-a luat dreptul de a sluji dupa ce, in anul 2015, a fost victima unui accident de masina.

”A fost o forma de protest impotriva abuzurilor existente in Biserica. Am fost judecat de catre Arhiepiscopia Tomisului in mod injust, in urma unui accident rutier in care nu am avut vinovatie. Arhiepiscopia Tomisului m-a suspendat. M-am adresat Patriarhiei Române si pentru ca am facut asta, Arhiepiscopia Tomisului a luat alta masura: depunerea din slujirea clericala”, a spus George Ciulei, potrivit stirileprotv.ro.

Preotul spune ca a ajuns la capatul rabdarii si ca a decis sa isi dea foc in timpul slujbei de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului.

”Am parcurs toate caile legale si regulamentare... Dacă stam sa ne gandim, chiar daca este un moment solemn (slujba de sfintire), niciodata nu ar fi momentul. In acceptiunea dansilor, niciodata nu trebuie saspui ceva impotriva autoritatilor bisericesti care sunt abuzive, tot timpul trebuie să ai o atitudine de supunere. Dar una este sa ai o ascultare duhovniceasca si alta e sa fii ascultator fata de niste decizii abuzive”, a explicat el.