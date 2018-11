"In Anul Centenarului Marii Uniri romanii si Romania au dreptul la un simbol national !

Consider ca in formarea si supravietuirea noastra ca natiune religia crestin ortodoxa a avut un rol esential care trebuie recunoscut, apreciat si respectat/ toti romanii care au alta religie (sau nu au deloc o credinta religioasa) sunt la fel de buni romani ca si ortodocsii - dar toleranta si respectul ar trebui sa fie reciproc si sa ne faca mai uniti (caci dezbinati suntem mai mult decat ne inchipuiam vreodata)!

Daca nu avem destule spitale, scoli, drumuri sau parcuri sa stiti ca nu este din vina Catedralei sfintite azi / daca vreti sa facem ceea ce este nevoie in Romania nu trebuie sa ne multumim cu tinte false si ipocrizie - ci doar sa alegem bine pe cei care merita sa ne conduca si sa construim impreuna!



Ps 1 - in perioada in care am fost Prim Ministru am sprijinit si constructia Catedralei dar si spitale, scoli, sali de sport, drumuri si lucrari publice / multumesc BOR care nu a uitat si m-a invitat la acest eveniment de sfintire - in timp ce nefericitii fara Dumnezeu care au ajuns acum la guvernare taie “pamblici” pentru lucruri la care nu au absolut nicio contributie si fug de la inaugurari daca sunt si eu prezent! (...)

Ps3 - vreti sa nu mai repetam niste sloganuri stupide daca tot pretindem ca suntem educati si moderni? In 2012-2015 am putut sa facem si spitale si scoli si sosele - nu doar Catedrala/ cand mergeti la Roma primul lucru vizitati San Pietro, la Paris Notre Dame samd - cred ca un popor ca cel roman isi poate permite si o Catedrala care costa 100 milioane de euro in 15 ani din moment ce ne doare in cot de faptul ca aruncam 1,6 miliarde pe corvete si ne vindem pe degeaba companiile nationale de 25 de miliarde prin Fondul Suveran/ despre spitale ne roaga Uniunea Europeana sa folosim cei 300 de milioane de euro pentru spitalele regionale si Dragnea si Dancila nu vor - in loc sa va aratati curajul luptand cu Biserica mai bine v-ati lupta cu cine e cazul!", a scris Victor Ponta pe Facebook.