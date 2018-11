"Referitor la persoana autoincendiata, se pare ca a existat o solicitare, a fost vorba despre un barbat care si-a scos geaca si a incendiat. Insa evenimentul s-a petrecut in zona unui hotel din apropiere, nu in incinta catedralei. Persoana in cauza a fost condusa la sectia de politie, unde s-a deplasat si un echipaj SMURD pentru a-i acorda ingrijiri medicale. Persoana a refuzat transportul la spital", au mentonat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov, citati de hotnews.ro.

Barbatul, care a amenintat inca de zilele trecute ca isi va da foc la ceremonia care are loc duminica, si-a stropit geaca pe care o avea peste sutana cu benzina, iar cand a luat foc, a scos-o de pe el, aruncand-o pe asfalt.



El a recurs la acest gest in semn de protest, dupa ce a fost depus din functie de catre forurile Mitropoliei Munteniei si Dobrogei, in urma unui accident de circulatie in care acesta a fost implicat in anul 2015.

Fostul preot din Constanta a fost dus la sectia 17 de politie, anunta Jandarmeria.