"Cu ajutorul lui Dumneze, am sfintit altarul acestei catedrale numita a Mantuirii Neamului, sau Catedrala Nationala. Dam slava lui Dumnezeu si multumim tuturor celor care ne-au ajutat si care ne vor ajuta in continuare. Pentru, ca asa cum se vede, mai sunt unele lucrari pentru terminarea turlei pantocrator, turlei centrale, iar dupa aceea urmeaza pictarea bisericii in mozaic. Speram ca peste trei ani sa revenim la sfintirea picturii in aceasta catedrala", a spus patriarhul, dupa citirea Actului de sfintire.

Patriarhul Daniel a anuntat ca, dupa Sfanta Liturghie, pana joi, "toti credinciosii ortodocsi, barbati si femei, vor putea intra in Sfantul Altar, sarutand Sfanta Evanghelie, Sfanta Cruce si Sfanta Masa si cerand ajutorul lui Dumnezeu pentru oferirea dorintelor de bine".

Actul de sfintire trece in revista istoria ridicarii Catedralei Mantuirii Neamului, incepand din 1877, cand s-a resimtit necesitatea construirii unei catedrale nationale in Bucuresti si pana in prezent, cand s-a savarsit slujba de tarnosire a lacasului. Documentul este semnat de Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu, de Patriarhul BOR, Daniel, de Mitropolitul de Patra, Hrisostom, de toti inaltii ierarhi prezenti la slujba, scrie Agerpres.



Aproximativ 30.000 de oameni si 2.000 de invitati au asistat duminica dimineata la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, printre oficialitatile prezente numarandu-se premierul Viorica Dancila si presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, precum si numerosi oameni politici si de cultura.

Multi dintre cei care asista la eveniment pe platoul din fata Catedralei Mantuirii Neamului au venit, din toata tara, imbracati in costume populare si cu steaguri tricolore si ale Patriarhiei.

Slujba Acatistului Sfintei Mari Mucenite Ecaterina a inceput in fata impozantului edificiu la ora 8,00 si a continuat in fata Sfintei Mese a Altarului Catedralei Nationale, la ora 9,00, cu Slujba de Sfintire a Altarului Catedralei Nationale.

Dupa Sfanta Liturghie savarsita in interiorul Catedralei Nationale, caare se afla in curs de desfasurare, la ora 13,00, racla cu Cinstita Mana a Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, precum si racla cu moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina vor fi asezate la iesirea din Sfantul Altar al Catedralei Nationale pentru a fi cinstite de catre credinciosi, dupa inchinarea acestora in Sfantul Altar.