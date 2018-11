"Scrisoare deschisa prietenilor mei reali si virtuali, telespectatorilor Jocuri de putere si tuturor iubitorilor de adevar, justitie si demnitate,

Ma bucura enorm reintoarcerea lui Rares la emisiunea care-i apartine! Intotdeauna am spus ca Realitatea fara el nu poate exista, el fara ea da! Publicul sau are nevoie de o garantie a calitatii si onestitatii, de un luptator neinfricat pentru o Romanie frumoasa! Il consider pe Rares cel mai cultivat, pasionat si patriot realizator de emisiuni din intreaga media romaneasca. Pentru mine a fost un privilegiu, o incantare si o mare onoare sa particip la dialogurile cu el si cu admirabili sai invitati!

Precizez ca nu am avut nici un contract cu Realitatea, am venit timp de cinci ani exclusiv din credinta ca impreuna cu el si alaturi de cei mai Onesti jurnalisti si analisti politici putem oferi romanilor o platforma impotriva coruptiei, ticalosiei, mafiei politice, pentru sustinerea statului democratic, si a orientarii tarii noastre catre valorile si principiile lumii civilizate!



Apreciez enorm, efortul, stradania si camaraderia lui Rares de a nu o pierde pe Oana si pe mine de pe lista invitatilor lui! Ne leaga o puternica si autentica fraternitate! Eu am decis insa, in lumina ultimilor zile sa renunt la a mai fi prezent la Realitatea tv, un post care nu ma mai reprezinta de ceva vreme incoace! Voi fi prezent intotdeauna, fara nici o alta conditie atunci cand Rares ma va solicita, oriunde in alta parte!



Am stat cateva ore sa cuget la toate detaliile povestii care au dus la interzicerea Oanei si a mea de pe post, am tras si toate concluziile necesare: eu am un singur capital, la care am contribuit in 24 de ani de presa si anume credibilitatea si aprecierea publicului meu, pe care nu vreau sa-l dezamagesc vreodata cu intentie! Eu sunt educat de parintii mei sa imi pastrez onoarea cu ori ce pret!

Cu regretul despartirii momentane de minunata audienta a emisiunii Jocuri de putere, cu o imensa Tristete de a nu mai trai minunatele clipe alaturi de Rares si invitatii sai, de la Realitatea, dar cu speranta ca viata ne va oferi vreodata prilejul de a ne regasi, poate in alta parte, inchei aici aceste randuri .

Raman acelasi nebun liber si gata oricand, cu orice pret sa ma lupt cu Ciuma Rosie si cu soldatii ei de tinichea, pana cand mi-o ingadui bunul Dumnezeu!

Traiasca Romania frumoasa, demna si europeana!", a scris Oreste pe Facebook.