Pana la ora 09:00, in Municipiul Bucuresti, in judetele Ilfov, Prahova (zona joasa), ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m.

Pana la ora 10:00 in judetele Suceava (zona joasa, Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Cosna), Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt (zona joasa, Doljesti, Oniceni), Iasi, Galati, Brasov, Sibiu, Alba, Covasna va fi ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m.



Pana la ora 11:00, sub cod galben vor fi judetele Valcea, Olt, Gorj, Ialomita, Arges (zona joasa), Giurgiu, Braila, Dambovita (zona joasa), Teleorman, Calarasi, Buzau (zona joasa), Constanta, Cluj.