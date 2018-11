Update 13:14- Circa 50.000 de oameni au participat la slujba de sfintre a Catedralei Mantuirii, noteaza stirileprotv.ro.

Update 10:42- Circa 30.000 de oameni si 2000 de invitati asista la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, printre oficialitatile prezente numarandu-se premierul Viorica Dancila si presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, precum si numerosi oameni politici si de cultura. Multi dintre cei care asista la eveniment pe platoul din fata Catedralei Mantuirii Neamului au venit, din toata tara, imbracati in costume populare si cu steaguri tricolore si ale Patriarhiei. La sfarsitul slujbei se va citi Actul de sfintire.



Update 10:30- La ceremonie participa numerosi politicieni, printre care Viorica Dancila, Marian Vanghelie, Sorin Oprescu, Valeriu Stoica si Gigi Becali.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al Patriarhiei Romane, transmis Agerpres, duminica, incepand cu ora 8,00, va fi savarsita Slujba Acatistului Sfintei Mari Mucenite Ecaterina in Catedrala Nationala, urmata la ora 9,00 de Slujba de Sfintire a Altarului Catedralei Nationale. La sfarsitul slujbei se va citi Actul de sfintire.



Sfanta Liturghie va incepe la ora 10.30 si va fi savarsita in interiorul Catedralei Nationale. La ora 13.00, racla cu Cinstita Mana a Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei si racla cu moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina vor fi asezate la iesirea din Sfantul Altar al Catedralei Nationale pentru a fi cinstite de catre credinciosi, dupa inchinarea acestora in Sfantul Altar.

Potrivit Patriarhiei, credinciosii care doresc sa participe la slujba de sfintire a Altarului Catedralei Nationale sunt asteptati pe esplanada din fata Catedralei Nationale, unde vor putea urmari slujba Sfintei Liturghii pe ecranele special montate.

"Conform spatiului interior disponibil, in timpul Sfintei Liturghii vor avea acces in interiorul Catedralei cei 2.000 de invitati oficiali. Insa, dupa finalul Sfintei Liturghii, toti credinciosii pelerini ortodocsi prezenti vor avea acces in Catedrala, atat in ziua sfintirii (25 noiembrie), cat si in zilele urmatoare (26-29 noiembrie, "zilele sfintirii"), avand posibilitatea sa se inchine in Sfantul Altar, nou sfintit", precizeaza sursa citata.

In acelasi cadru, in seara zilei de duminica, incepand cu ora 18,30, va avea loc un Concert extraordinar, la Sala Palatului, organizat de Centrul de presa Basilica al Patriarhiei Romane, cu participarea Grupului psaltic "Tronos", a Orchestrei reprezentative a Armatei Romane si a Orchestrei Nationale "Lautarii din Chisinau".

Ideea ridicarii unei Catedrale reprezentative pentru spatiul romanesc a aparut imediat dupa dobandirea independentei de stat in urma razboiului din 1877-1878, atunci cand s-a constatat ca nicio biserica din Bucuresti nu era suficient de incapatoare pentru a gazdui pe toti cei care participau la slujbe de Te Deum oficiate cu ocazii deosebite sau la alte momente solemne, precizeaza basilica.ro/.

Dupa proclamarea Romaniei ca Regat, Regele Carol I inainteaza Camerei Legislative un proiect de lege privitor la construirea unei Catedrale in Capitala. Legea a fost votata in 20 mai 1882 in Senat, fiind considerata ziua de start a proiectului. Astfel, s-a nascut Legea nr. 1750 promulgata de Regele Carol I la 5 iunie 1884 si publicata in Monitorul Oficial nr. 49 din 6 (18 iunie) 1884, in care se mentiona necesitatea construirii unei catedrale ortodoxe in Bucuresti.

Cu toate ca Regele Carol I a promulgat primul proiect de lege destinat construirii Catedralei, lucrarile s-au tergiversat, iar imediat dupa Marea Unire Mitropolitul Primat Miron Cristea, devenit Patriarh in 1925, a mers in audienta la Regele Ferdinand pentru a-l ruga sa sprijine proiectul. Dupa o analiza a propunerilor, Patriarhul Miron a decis asupra locului de la baza Dealului Mitropoliei (actuala Piata a Unirii) care a fost sfintit in 11 mai 1929. Demersurile s-au oprit din cauza crizei economice, a celui de-Al Doilea Razboi Mondial si apoi din cauza instaurarii regimului comunist in Romania.

Patriarhul Teoctist a fost cel care a relansat proiectul de ridicare a unei Catedrale Nationale, in acest sens sfintind o cruce in 5 februarie 1999 ca piatra de temelie a viitoarei catedrale, in locul din Piata Unirii pe care-l sfintise anterior si Patriarhul Miron Cristea.

Intre timp, amplasamentul a fost schimbat, fiind stabilit in 2005 pe Dealul Arsenalului, pentru cele cinci biserici "rastignite", dintre care trei (Alba Postavari, Spira Veche si Izvorul Tamaduirii) au fost demolate, iar doua (Schitul Maicilor si Mihai Voda) au fost translate de catre regimul comunist spre a construi pe locul lor Casa Poporului.

Proiectul a fost asumat si de stat prin legea 376/2007 care prevedea ca: "Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mantuirii Neamului vor fi asigurate de catre Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane, de catre Guvernul Romaniei, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, precum si de catre autoritatile administratiei publice locale".

Slujba de asezare a pietrei de temelie si a sfintirii locului destinat construirii Catedralei Nationale, pe terenul din Calea 13 Septembrie, a avut loc in 29 noiembrie 2007, fiind oficiata de Preafericitul Parinte Daniel, cel de-al saselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, la sfarsitul anului 2010 incepand lucrarile de constructie a Catedralei Mantuirii Neamului.



Catedrala Nationala este construita in proportie de 95%, stadiul 'la rosu', urmand ca in viitorul apropiat sa fie finalizate cupolele si turla Pantocrator. Din anul 2010 pana in 2018, statul si Biserica au cheltuit aproximativ 110 milioane euro prin constructia la rosu a Catedralei Nationale.



Catedrala Nationala va avea hramul principal Inaltarea Domnului, zi in care sunt pomeniti eroii romani din toate timpurile, intrucat avem responsabilitatea de a omagia eroii neamului. Al doilea ocrotitor este Sfantul Apostol Andrei, ca urmare a evlaviei pe care o au credinciosii fata de increstinatorul poporului nostru si ocrotitorul romanilor de pretutindeni.