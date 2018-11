"Deciziile raman in continuare. Acele decizii legate de Oreste si alti invitati raman in continuare, au existat si mesaje porcoase sau anti-Realitatea din partea altor jurnalisti si nici ei nu vor mai fi invitati. Au fost grobieni in exprimarile lor la adresa noastra, noi nu meritam asta, noi cei de la Realitatea, le-am oferit o tribuna unde sa se exprime liber si nu dorim ca in urma oferirii acestor tribune ei sa ne injure.

Eu nu am nimic cu niciun invitat de la Realitatea, prezentatorii stiu bine asta. Atunci cand un invitat are o agenda personala care intra in zona incorectitudinii, atunci noi trebuie sa actionam si nimeni nu trebuie sa fie atat de mirat. Trebuie sa retinem, in urma acestor lucruri care nu mi-au facut placere, ca nimeni nu se poate juca cu credibilitatea unei televiziuni, cum este Realitatea, o televiziune aflata sub presiunea Puterii. A fost mereu sub presiunea unor oameni din serviciile secrete care au dorit sa faca jocuri pe spatele Realitatii. Sigur ca, dupa ce am preluat eu, nu au mai reusit, de unde si disperarea care s-a vazut in aceste zile. Pentru mine, a fost cel mai bun experiment de devoalare a unor strategii ascunse ale unor oameni rai. Au existat si alte mesaje normale, de solidaritate cu Rares Bogdan, care vor fi discutate intr-o alte cheie, aici nu sunt probleme pentru ca nu exista pasiune negativa", a spus Gusa, citat de adevarul.ro.