Redam mesajul integral al jurnalistului:

"Multumesc initiatorilor si prietenilor ce au creat si aderat la 'Fan Grup Rares Bogdan'. Emotionant pentru mine. Continuam impreuna lupta impotriva 'ciumei rosii', de pe ultima baricada a libertatii si demnitatii! Dragnea si clica sa din PSD trebuie opriti din tentativa de a captura statul roman. Multumesc zecilor de mii de oameni care au scris, au trimis mesaje de incurajare si sustinere si m-au determinat sa reflectez.



Invitatii clasici, obisnuiti, ai 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan' se intorc in Platou. Toti.

Pot fi acuzat de multe – ca ma aprind usor, ca nu sunt prea diplomat – dar nu am dorit nicio secunda sa aduc vreun deserviciu televiziunii care mi-a oferit o tribuna pentru a iubi Romania asa cum cred eu ca este bine si moral.



Publicul Realitatea TV, publicul fabulos al 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan' merita cateva explicatii pe care le dau din toata inima, avand mintea extrem de limpede.

Realitatea TV si emisiunea fanion, 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan', nu isi schimba directia! Continuam lupta pe baricada Romaniei morale, Romaniei reale, Romaniei eterne. Realitatea TV si 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan' sunt o poveste despre lungul drum al jurnalistului catre succes pe calea inteligentei, a muncii, a corectitudinii si a pasiunii.

Adevarul este exact cel pe care l-am spus mereu: am avut libertate totala sa aleg temele emisiunii, unghiul de abordare, lista de invitati. Nu am ce sa-i reprosez lui Cozmin Gusa din acest punct de vedere, care a dovedit inca o data ca a avut nas atunci cand a mizat pe mine.



Ne-am spus ce am avut de spus in particular, ca doi barbati. In seara cand lucrurile au degenerat, poate si ulterior, am fost amandoi patimasi. Nu pot sa-i reprosez asta, nu mi-o reprosez nici mie. Atunci cand nu ne vom mai arata sentimentele vom fi doar niste roboti, vom fi vrednici de mila, vom fi asemeni celor impotriva carora luptam, fiecare pe drumul sau: meschini, ipocriti, lipsiti de onoare, nepasatori cu propria tara.



Mi-ar placea ca toti jurnalistii din Romania sa aiba norocul celor care lucreaza la Realitatea TV, sa aiba parte de un asemenea Patronat, sa nu simta pe gat, ca o cizma, punctul de vedere al unui proprietar care are argumentul unic ca-ti plateste leafa, deci ti-a cumparat constiinta. Exact pe asta a mizat Cozmin: pe libertate. Iar unul dintre argumente este acela ca publicul simte fake-urile, e satul de ele, te doreste autentic, chiar daca mai gresesti.

Romania se afla la o rascruce pe care, daca Realitatea TV si 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan' nu o intuiesc, nu-si merita locul de osteni ai adevarului, de caini ai democratiei. E prea mult dezechilibru in lumea politica, intre institutiile media, in propriile constiinte pentru a adauga si noi argumente ca suntem un neam pulverizat! Publicul nu trebuie tradat! Publicul 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan', publicul castigat de Realitatea TV in timp, cu mare greutate, nu trebuie abadonat. Acest public are nevoie de 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan' si de invitatii exceptionali, extrem de liberi ai acestei emisiuni.

Le cer scuze telespectatorilor, ascultatorilor si colegilor ca au trebuit sa treaca prin asta! Continuam impreuna lupta impotriva 'ciumei rosii', de pe ultima baricada a libertatii si demnitatii! Dragnea si PSD trebuie opriti din tentativa de a captura statul roman. Noi impreuna putem contribui la asta!

Prin urmare: toate lucrurile vor reintra in normal. Ma intorc acasa! Ne vedem duminica la ora 21. Sunt un om de echipa!

Realitatea TV nu moare si nici nu se preda! Va astept de duminica pana joi, de la ora 21 pana la 1 noaptea, alaturi de toti invitatii mei exceptionali! Continuam impreuna, castigam impreuna! Noi impreuna putem contribui la asta!

VA MULTUMESC! Va iubesc.

Toti se intorc in Platou. Toti. Absolut toti.

Eu am fost si raman exact cum ma stiti".