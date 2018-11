"In Biserica Ortodoxa, Sfanta Masa, numita si Altar sau Prestol, reprezinta atat mormantul lui Hristos cel Rastignit, cat si tronul slavei, Invierii si Inaltarii Sale la Cer. Totodata, Sfanta Masa reprezinta si masa Cinei celei de Taina a lui Hristos, cand el a instituit Sfanta Euharistie, in Sfanta si Marea Joi, inainte de Patimirea, Moartea si Invierea Sa. De aceea, asezarea Pomelnicelor, care cuprind numele eroilor din timpuri si din locuri diferite sub Sfanta Masa a Altarului Catedralei Nationale, simbolizeaza, pe langa semnul neuitarii si pretuirii noastre pentru jertfa lor si speranta comuniunii lor vesnice cu Hristos Domnul in nadejdea Invierii si a Vietii Vesnice, invatand din rugaciunile Bisericii, ca 'mai infrumusetat decat Raiul s-a aratat Hristoase mormantul Tau, izvorul invierii noastre'", a spus patriarhul la Trinitas TV.

El a amintit ca hotararea omenirii eroilor la praznicul Invierii Domnului se datoreaza primului patriarh al Romaniei, Miron Cristea, care, in anul 1920, a facut aceasta propunere in dubla sa calitate de presedinte al Societatii Mormintelor Eroilor Cazuti in Razboi si Mitropolit Primat, presedinte al Sfantului Sinod.



"Mai tarziu, in timpul dictaturii comuniste, aceasta traditie sfanta si frumoasa romaneasca a fost intrerupta, fiind reluata abia in anul 1990, dupa ce Biserica a primit libertatea de a se exprima si a-si reface traditia sanatoasa in legatura cu prezenta ei in mijlocul poporului roman drept-credincios. Astfel, in hotararile Sfantului Sinod din anii 1999 si 2001 s-a revenit la traditia ca sarbatoarea Inaltarii Domnului sa fie astfel consacrata ca Zi a Eroilor si Sarbatoare Nationala Bisericeasca. Totodata, Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operele comemorative de razboi a proclamat cea de-a 40-a zi de la Sfintele Pasti Sarbatoarea Inaltarii Domnului - Ziua Eroilor ca sarbatoare nationala a poporului roman", a explicat patriarhul Daniel.

Inaltul ierarh ortodox a subliniat ca "pomenirea eroilor neamului romanesc organizata cu solemnitate si demnitate in Catedrala Nationala ne ajuta sa intelegem ca evidentierea marilor simboluri si valori ale neamului romanesc este o datorie a tuturor cetatenilor Romaniei".

"Toti suntem chemati sa pastram si sa cultivam darul libertatii nationale ca fiind un simbol al demnitatii poporului obtinut cu multe jertfe de vieti omenesti si multe eforturi spirituale si materiale. Ne rugam Mantuitorului Iisus Hristos cel Rastignit si Inviat si Inaltat la Cer sa reverse harul sau al Luminii si Vietii Vesnice peste eroii neamului romanesc daruindu-le lor odihna sfanta intru nadejdea invierii, iar noua, celor ce-i cinstim prin rugaciune si fapte bune, sa ne daruiasca putere sa pastram dreapta credinta, sa ne iubim poporul si patria, sa ne rugam si sa lucram pentru pace spre slava lui Dumnezeu si mantuirea oamenilor. Amin", a incheiat patriarhul Daniel.

Patriarhul Daniel a oficiat, sambata seara, impreuna cu alti ierarhi, in Catedrala Mantuirii Neamului, o slujba de pomenire a eroilor romani. Cu acest prilej a fost asezata "cu evlavie si recunostinta" sub Sfanta Masa a Altarului catedralei lista cu numele tuturor eroilor romani cunoscuti care si-au jertfit viata pentru neam si credinta in Razboiul de Independenta din 1877-1878, in Razboaiele Balcanice din 1913, in Primul Razboi Mondial din 1916-1919, in Al Doilea Razboi Mondial din 1944-1945, precum si numele fauritorilor Romaniei Mari de la 1918, scrie Agerpres.



"Listele au fost puse la dispozitia Patriarhiei Romane de catre Ministerul Apararii Nationale", a precizat patriarhul Daniel.

Catedrala Mantuirii Neamului, care va avea hramul principal Inaltarea Domnului, zi in care sunt pomeniti eroii romani din toate timpurile, va fi sfintita duminica de Patriarhul Daniel si Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, impreuna cu mai multi ierarhi romani si straini.