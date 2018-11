Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, incidentul s-a petrecut vineri noaptea, cand barbatul, aflat in stare de ebrietate si-a lovit sotia in prezenta copiilor, iar fiica cea mare, in varsta de 17 ani a intervenit in disputa, fiind si ea victima a agresiunii tatalui.

"Intr-o criza de nervi, barbatul a luat un ceaun cu apa clocotita si l-a aruncat peste femeia in varsta de 36 de ani. Aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta, de unde a fost trimisa la o unitate medicala din Iasi, la Chirurgie Plastica. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala de violenta in familie, raportata la loviri si amenintare, iar urma audierilor, a fost dispusa masura retinerii barbatului", a precizat pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.

Barbatul retinut urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.

Cei trei copii, cu varste cuprinse intre 9 si 17 ani, care au fost martori ai agresiunii, au ramas in grija bunicilor. Reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui vor incepe o ancheta in acest caz.