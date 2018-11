"Organizatorul evenimentului este Patriarhia Romana, care a invitat publicul sa participe la slujba de sfintire a Catedralei. In prezent, constructia nu este finalizata, sens in care nu se poate pune in discutie existenta unei autorizari pentru siguranta la incendiu. Subliniem ca autorizatia de securitate la incendiu reprezinta actul administrativ emis de inspectoratele pentru situatii de urgenta la finalizarea constructiei, inainte de intrarea efectiva in functiune, potrivit destinatiei declarata de beneficiar", se arata intr-un comunicat al acestei institutii remis Agerpres.

ISU Bucuresti-Ilfov mentioneaza ca a aplicat constructorului Catedralei o amenda contraventionala in valoare de 10.000 de lei pentru incalcarea normelor de securitate la incendiu, precizand ca a instiintat Mitropolia Munteniei si Dobrogei - Arhiepiscopia Bucurestilor ca, in conditiile date, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru siguranta participantilor la eveniment.

"De asemenea, mentionam ca in data 23.11.2018 ISU Bucuresti - Ilfov a aplicat constructorului o amenda contraventionala in valoare de 10.000 de lei pentru incalcarea normelor de securitate la incendiu aplicabile la organizarea de santier pentru acest obiectiv. Sanctiunea a fost aplicata in conformitate cu prevederile articolului 19, litera Q din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile articolului 6.6.5 din Normativul tehnic nr. C300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. De asemenea, ISU Bucuresti-Ilfov a instiintat Mitropolia Munteniei si Dobrogei -Arhiepiscopia Bucurestilor ca, in conditiile date, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru siguranta participantilor, prin adresele transmise in data de 22.11.2018, respectiv 23.11.2018", se afirma in comunicat.

Aceeasi sursa anunta ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va asigura, prin structurile sale, desfasurarea in conditii de securitate a manifestarii religioase de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, "pentru prevenirea oricarei situatii de risc pentru populatie".

"Intrucat, din punct de vedere tehnic, constructia nu este finalizata, iar in preajma acesteia este organizat un santier care nu poate asigura 100% conditii de siguranta pentru un numar foarte mare de participanti, MAI a dispus mobilizarea unui numar mare de echipaje de pompieri, salvatori SMURD, jandarmerie si politie care vor actiona in zona, pentru prevenirea oricarei situatii de risc pentru populatie", se arata in comunicat.

ISU Bucuresti recomanda celor care vor sa asiste la manifestare sa manevreze cu grija sursele de foc, sa se imbrace adecvat pentru temperaturile scazute din aceasta perioada, mai ales in cursul noptii, sa nu stea perioade lungi de timp in spatii deschise unde temperaturile sunt scazute sau sa nu expuna copiii cu varste mici la temperaturi scazute pentru perioade lungi de timp. Participantii la eveniment mai sunt sfatuiti sa apeleze la numarul unic de urgenta 112, in caz de nevoie, sa nu blocheze caile de acces din zona, sa nu se deplaseze pe cai de acces improvizate sau nedestinate publicului si sa nu stationeze langa utilajele de constructie pentru a evita ranirile accidentale.