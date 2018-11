Doi copii au ajuns un exemplu pentru locuitorii din oras, pentru colegi si pentru autoritati dupa ce au decis sa se duca la prima sectie de politie sa predea suma de 3.000 de lei, pe car o gasisera pe strada, in timp ce se indreptau spre antrenamentul de fotbal.



"Am ramas uluiti pentru cateva minute nu stiam daca erau falsi sau adevarati si am decis sa ii luam sa ii ducem la politie. Poate acel om a muncit foarte mult pentru acei bani si avea nevoie de ei", a spus Denis Mahulea.

"Eu am invatat sa duc banii la politie de la parinti. Cand gasesc niste bani pe jos importanti, sa ii ducem la politie", a mentionat si Ionut Bedereag.

Din fericire, barbatul care a pierdut banii a fost identificat cu usurinta, gratie camerelor de supraveghere."In urma verificarilor am depistat si persoana care a pierdut banii, a fost invitat la sediul nostru unde si-a recuperat intreaga suma de bani", a precizat seful Politiei Locale Ramnicu Sarat, Dan Bucur.



Precum era de asteptat, dupa lectia de cinste si corectitudine oferita, cei doi elevi au devenit un exemplu la scoala in care invata, atat pentru elevi, cat si pentru profesori, noteaza digi24.ro

"La orele de dirigentie probabil ca li s-a spus ce au de facut cand intalnesc bani pe strada", a declarat o profesoara.

"I-am felicitat, i-am dat drept exemplu la toate clasele", a subliniat un alt profesor.

Barbatul care a pierdut banii a vrut sa ramana anonim, insa a tinut sa-i recompenseze pe cei doi elevi pentru gestul lor.