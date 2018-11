Totodata, ea a declarat ca sunt neintemeiate si nefondate acuzatiile reprezentatilor USR care invocau suspiciuni legate de firmele castigatoare.

"Eu vreau ca aceste persoane sa faca plangere, sa vina institutiile sa verifice, pentru ca, daca nu, oricum fac eu plangere, pentru ca este o acuzatie total neintemeiata si nefondata. Nu primarul general analizeaza aceste dosare, nu se implica direct in licitatie. A fost o comisie care raspunde in fata legii pentru toata aceasta selectie. Eu sunt atat de linistita si senina si dorm atat de linistita, pentru ca nici macar nu m-a interesat sa stiu cine sunt cele 18 firme care s-au inscris la licitatie. Nu am vrut sa le stiu si nici nu m-a interesat. M-a interesat doar sa stiu daca putem sa cumparam apartamente pentru medici. Eu am cugetul curat, in schimb nu cred ca il au atat de curat cei care vin si fac acuzatii total neintemeiate. Ii rog mult de tot sa mearga sa faca plangere. Oricum, sunt sigura ca cineva se va autosesiza si se va demara un dosar. Dar eu ma bucur, pentru ca nu avem niciun fel de implicare. Comisia, potrivit criteriilor din lege, a ales 177 de apartamente din cele 600. Si, culmea, stiti ce vom face? Vom continua sa cumparam apartamente pentru medici si locuinte sociale, in ciuda doamnei de la USR", a precizat Gabriela Firea, intr-o declaratie acordata presei.

Consiliul General al Capitalei a respins in sedinta de joi un proiect de hotarare care viza achizitionarea a 177 de apartamente cu destinatia de locuinte pentru personalul angajat in unitatile sanitare aflate in administrarea ASSMB.

Proiectul, introdus pe ordinea de zi suplimentara, a intrunit 32 de voturi "pentru", 8 - "impotriva" si 9 abtineri, neavand astfel sustinerea de doua treimi, necesara adoptarii, scrie Agerpres.

Potrivit anexei atasate proiectului de hotarare, era vorba despre sase garsoniere, 71 de apartamente cu doua camere si 100 de apartamente cu trei camere. Ofertantii erau: Cubic Residence SRL (47 de apartamente), Iridex Group Import Export SRL (43 de apartamente), Impact Developer&Contractor SA (70 de apartamente), Ipsilanti Invest SRL (17 apartamente).

Intr-un comunicat de presa, USR anunta joi ca a blocat, alaturi de opozitia din CGMB, "o afacere imobiliara de proportii". "Ce a vrut sa faca Gabriela Firea astazi se cheama furt cu mana altuia. Primarul Capitalei ar fi vrut ca acest Consiliu sa gireze prin vot o afacere ce ridica suspiciuni majore. In primul rand sunt suspiciuni legate de pret - mult mai mare decat pretul mediu de pe piata. In al doilea rand, sunt si suspiciuni legate de firmele care ar fi incasat cele mai mari sume de bani din aceasta afacere. E vorba despre cei care au groapa de gunoi de la Chiajna si despre cei care au dezvoltat cartierul Greenfield. USR nu va vota acest proiect pana cand Primaria nu va reusi sa demonteze aceste suspiciuni", declara Roxana Wring, presedinte USR Bucuresti si consilier municipal.