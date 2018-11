Redam mesajul integral postat de realizatorul TV:

"Simple observatii:

Ascult cu uimire ce se intampla in propria mea emisiune, pe tronsonul orar pe care l-am ocupat in ultimii 6 ani de zile la Realitatea TV. Sunt absolut socat! As vrea sa-l rog pe colegul meu Claudiu, care a fost obligat sa-mi tina locul, sa spuna cine i-a impus/cerut/sugerat tema „Stat Paralel – oamenii lui Coldea din Realitatea TV”. Mi se pare o aberatie completa sa vorbesti despre indepartarea oamenilor unui „general defunct” din SRI dintr-o televiziune libera. O mizerie, o manipulare ieftina. Nici macar inteligenta! O prostie. RealitateaTv a fost si este o televiziune LIBERA. Trebuie sa ramana cu orice chip, EXCLUSIV Libera!

Oana Stanciulescu si Oreste, Cristian Diaconescu, Bogdan Comaroni, Sabin Orcan, Mihai Neamtu, Grigore Cartianu, Laurentiu Ciocazanu, Dan Bucura, Ion M. Ionita, Stelian Negrea, Ramona Ursu, Emilian Isaila, Razvan Chiruta, Liviu Avram, Ioana Ene Dogioiu, Malin Bot, Miruna Muntean, Mihai Palsu, Cristian Andrei, Mihai Rusu, Mihaela Miroiu, Ion Bogdan Lefter, Cristian Unteanu, Dumitru Bortun, Ciprian Necula, Angela Gheorghiu, Dan Carbunaru, Bogdan Bucur, Adrian Niculescu, Teodor Baconschi, Iulian Fota, Ludovic Orban, Cristian Busoi, Catalin Predoiu, Raluca Turcan, Florin Roman, Ionel Danca, Gheorghe Falca, Alin Tise, Daniel Buda, Dan Barna, Dacian Ciolos, Raluca Pruna, Vlad Voiculescu, Liviu Iolu, Viorel Catarama, Robert Turcescu, Vergil Chitac, Marilena Rotaru, Alex Stefanescu, Doru Maries, Sorin Dumitrescu, Nicolae Manolescu, Mihai Daraban, Radu Varia, Mariana Nicolescu, Valeriu Turcan, Stefan Popescu, Dan Dungaciu, Iulian Chifu, Dorinel Munteanu, Ciprian Marica, Dr. Pompiliu Popescu, IPS Andrei, Ioan Aurel Pop nu au fost si nu sunt decat proprii lor oameni. Jurnalistii enumerati si intelectualii publici sau politicienii care si-au exprimat solidaritatea cu mine si militeaza pentru libertatea de expresie si libertatea absoluta a presei nu sunt oamenii nimanui!! Pe acesti oameni vrea Realitatea TV sa-i indeparteze de la 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan'????? Nu pricep. Ce vina au acesti oameni pentru faptul ca au decis sa fie liberi? Extrem de liberi.



Nu am niciun motiv sa-mi cer scuze decat publicului Realitatea TV! Telespectatorilor si ascultatorilor le cer scuze pentru ca doua zile am fost nevoit sa stau departe de ei. Nu stiu ce se va intampla in viitor, am inteles in aceasta seara din nou ca Realitatea TV se descurca extrem de bine fara mine. Asta inseamna ca decenta si eleganta mea de a sta de vorba par a fi interpretate complet eronat.

'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan' a reprezentat si reprezinta o reduta impotriva grobianismului, nesimtirii si acapararii presei de tentaculele infioratoare ale ciumei rosii. Ca lucrurile sa fie extrem de clare, ma intorc la Realitatea TV doar daca independenta mea editoriala si in alegerea invitatilor este totala, de duminica pana joi, de la ora 21.00 la ora 1.00.

Scurt si clar, ca sa nu existe dubii: nu am de ce sa-mi cer scuze pentru ceva ce nu am facut. Am riscat tot pentru ca Realitatea TV si 'Jocuri de Putere cu Rares Bogdan' sa ajunga in top. Au ajuns, si cu ajutorul meu si mai ales al invitatilor mei si al telespectatorilor, care sunt formidabili. Fara romanii sinceri, frumosi si liberi nu as fi ce sunt acum. Le datorez totul".