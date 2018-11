Referindu-ne la timpul alocat Facebook-ului, 85% dintre Mileniali afirma ca petrec zilnic peste jumatate de ora pe aceasta retea de socializare. In medie, ei stau pe Facebook 2,6 ore pe zi. Nici cand vine vorba de TV, acesti tineri nu se dau in laturi, 71% dintre ei declarand ca-si petrec peste jumatate de ora in fiecare zi in fata micului ecran. Media zilnica este, in acest caz, de 2,1 ore.

Majoritatea milenialilor (62%) sunt zilnic si pe Youtube pentru un interval mai mare de 30 de minute. Media de timp petrecuta zilnic pe acest canal este de 1,5 ore. Imediat dupa Youtube se regaseste Instagram, cu 0,7 ore.

“Informatiile continute de ziare si reviste nu prezinta mare interes in randul acestei categorii de public. Daca acesti tineri sustin in procent de 72% ca nu citesc deloc ziare si reviste tiparite, observam ca nici publicatiile online nu se bucura de niste cifre extraordinare”, afirma Lacramioara Loghin, Managing Director EXACT Business Solutions. Astfel, 43 % dintre Mileniali nu citesc presa online deloc. 33 % desfasoara zilnic aceasta activitate intr-un interval de sub 30 de minute, in timp ce un sfert dintre tinerii analizati in cadrul studiului declara ca revista presei le ia mai mult de 30 de minute in fiecare zi. O medie zilnica se situeaza in acest caz la 0,5 ore.

Potrivit unui comunicat remis 9am, LinkedIn, Pinterest si Twitter inregistreaza cea mai mica medie a minutelor alocate zilnic de Mileniali: intre 6-12 minute.

Universul cercetarii a fost reprezentat de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 32 de ani, rezidente in mediul urban, utilizatoare de internet, cu un nivel de educatie mediu si ridicat. Volumul esantionului a fost de 989 de respondenti. Acestia au fost selectati din panelul EXACT Business Solutions, care contine 50.000 de respondenti, chestionarul fiind administrat online.