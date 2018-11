Primele 20 de autobuze din cele 400 care urmeaza sa fie achizitionate de Primaria Capitalei de la asocierea OtokarOtomotiv ve Savunma Sanayi au ajuns in Bucuresti, la autobaza Titan, pe 31 octombrie, informeaza Hotnews.ro.

Conform graficului, pana la sfarsitul anului vor fi livrate alte 80 de unitati, iar anul viitor restul de 300.

"Toate aceste autobuze Euro 6 (...) vor fi dotate la standarde de confort si civilizatie, vor avea toate GPS. Avand acest GPS, va putea sti fiecare calator unde se afla fiecare autobuz, care este timpul de asteptare in statie pentru a veni autobuzul si pentru a avea o calatorie confortabila. Sunt toate, nu doar jumatate, dotate cu aer conditionat. De asemenea, exista confort si pentru persoanele cu dizabilitati. O noutate - toate aceste autobuze vor fi dotate cu prize USB, astfel incat sa poata fi incarcate telefoanele sau IPad-urile in mijloacele de transport in comun. De asemenea, toate vor fi dotate cu internet", a spus primarul general.