“Factorii de risc pentru hemoroizi sunt multipli – incepand de la scaunul tare, constipatia. Perioadele lungi modifica vascularizatia la nivelul plexului venos hemoroidal. Perioadele lungi de diaree, la fel, produc niste modificari pentru ca atunci scaunul este mai acid si modifica, la fel, vascularizatia. Vorbim si despre o mostenire genetica - transmiterea oarecum ereditara a calitatii colagenului, a venelor, a valvelor venoase care sunt mai competente sau mai putin competente - mai usor pot sa faca boli ale venelor cei care au in familie asa ceva: hemoroizi, varice, varicocel. Sarcina e un factor foarte important care apare la femei. Alta cauza - consumul de alcool in cantitate mare, care se stie ca produce vasodilatatie. Statul mult in fund, care se intampla in cazul soferilor, taximetristilor, dar si, atentie, statul mult pe toaleta. Toaleta nu este biblioteca, o defecatie prelungita traumatizeaza zona. Chiar si sportul in exces dauneaza daca vorbim de ridicari dese de greutati pentru ca aceste exercitii cresc presiunea abdominala pe perioade lungi. Obezitatea este si ea factor de risc, dar si dietele moderne - Dukan, cele pe baza de proteine – pentru ca nu au incluse fibre alimentare, fructe, legume, si duc la constipatie”, explica dr. Dan Andronesi, medic primar chirurg la OK Medical, clinica specializata in diagnosticarea si tratarea hemoroizilor.

Potrivit unui comunicat remis 9am, boala hemoroidala este in continuare un tabu pentru romani spune doctorul, care atrage atentia ca vede tot mai multe cazuri dramatice: diagnostice grave care au fost interpretate de pacienti drept banali hemoroizi si tratate dupa ureche. Dr. Andronesi are cateva exemple:



”Recent, am vazut o doamna care credea ca are abces anal, probabil citise pe internet, cand, de fapt, avea o tumora sangeranda, care trebuie operata, iradiata. Sau, mai demult o alta doamna de 40 de ani, tanara, credea ca are un hemoroid de cateva luni, de fapt era o tumora anala, a fost trimisa la iradiere, dupa aceea a trebuit operata. Iar operatia in cancerele de anus inseamna amputatie de rect. Daca ea venea de la inceput, cand era un polip sau o forma benigna, nu se ajungea la formele grave si la tratamentele agresive”, este de parere expertul celei mai moderne clinici de proctologie din tara.



Recomandarea medicilor este unanima – lasati rusinea deoparte si mergeti la proctolog, singurul in masura sa puna un diagnostic clar si un tratament care functioneaza.

”Proctologia e stiinta care se ocupa de asa ceva, doar un proctolog poate diagnostica. Pentru ca omul se gandeste ca sunt hemoroizi, simptomele se potrivesc cu ce a auzit, a citit pe internet. Insa poate fi si o tumora acolo, poate fi un cancer, putem avea un abces, o fisura, o tromboza, sunt foarte multe si fiecare se rezolva diferit. Daca stam foarte mult si avem o tumora acolo, ea poate deveni inoperabila sau poate progresa spre metastaze. In ceea ce priveste tratamentul hemoroizilor, daca acesta este diagnosticul corect, va spun sincer: tratamentele locale cu creme, geluri, promovate destul de agresiv, nu fac altceva decat sa niveleze mucoasa, sa o vindece pe moment, dar lasa mai departe sa creasca hemoroizii si, bineinteles, cu aparitia de complicatii din ce in ce mai grave, mai frecvente. Asta inseamna automedicatia, ne dam cu crema si avem senzatia ca ne simtim mai bine. Dar incurcam un diagnostic care poate sa ne salveze viata, cum sunt tumorile, sau diversele boli inflamatorii colonice. Exista diverse boli, spre exemplu rectocolita ulcerohemoragica, in urma careia pierdem sange, avem inflamatie si ne dam cu o crema, dar tratamentul e cu totul altul”, declara Dr. Dan Andronesi.

Medicina actuala permite tratarea hemoroizilor fara interventie chirurgicala, prin metode non-invazive, cu recuperare rapida. Metodele recomandate de specialistii de top de la OK Medical sunt fototermocoagularea in spectru infrarosu plus ligatura cu benzi elastice.

Pentru a evita insa aparitia bolii hemoroidale urmati cateva sfaturi de viata sanatoasa: ocoliti fast-food-ul, condimentele picante si alcoolul, consumati fibre alimentare, pastrati-va greutatea in limite normale si fugiti de sedentarism – este indicat sa ne ridicam de la birou la fiecare 45-50 de minute si pentru putina miscare, intocmai ca elevii in pauzele scolare.