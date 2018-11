Cercetarea publicata in jurnalul Cognition demonstreaza un nou efect care ar putea avea implicatii importante in abordarea medicala a pierderilor de memorie.

Sase experimente au fost realizate pentru a se afla daca miscarile inapoi ar avea efecte benefice in procesul de amintire in comparatie cu cele efectuate inainte sau cu pozitia statica.

Cei 114 participanti la studiu au fost impartiti in grupuri care au vizionat o inregistrare video a unui eveniment inscenat in care unei femei ii era furata geanta, o lista cu cuvinte sau un set de imagini. Apoi, subiectii au mers inainte sau inapoi pe o distanta de zece metri, au urmarit inregistrari video filmate in timpul deplasarii in fata sau in spate sau si-au imaginat ca se deplasau in cele doua directii.



La finalul experimentului, participantii au raspuns la intrebari referitoare la inregistrarea video sau li s-a solicitat sa isi aminteasca imaginile ori cuvintele observate initial, scrie Agerpres

Rezultatele au indicat ca mersul cu spatele (real, indus sau imaginar) a imbunatatit procesul de amintire a detaliilor observate in inregistrarea video, a cuvintelor si a imaginilor.



Potrivit doctorului Aleksandar Aksentijevic, unul dintre cercetatorii care au condus studiul, rezultatele au demonstrat ''in premiera'' ca aceasta ''calatorie mentala in timp indusa de miscare directionata inapoi a imbunatatit performantele mnemonice in cazul a diferite tipuri de informatii'', un proces numit ''efect mnemonic de calatorie in timp''.

Doctor Elias Tsakanikos, coparticipant la studiu, a subliniat existenta unui ''potential imens pentru dezvoltarea acestui efect sub forma unei interventii digitale pentru problemele de memorie in cazul adultilor varstnici'' adaugand ca echipa sa se afla ''in discutii'' cu dezvoltatori de aplicatii.