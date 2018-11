"Spre bucuria noastra, in gradina zoologica s-a nascut un magarus alb, o femela, perfect sanatoasa. Speram ca gestatia animalului sa vina un pic mai tarziu, dar iata ca ne-a facut o bucurie si a venit inainte de sarbatori. Idus si cu Amadeus au un pui de acum", a declarat Gabriel Stanuca, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Gradina Zoologica din Resita este singura din tara care are o asemenea specie, de magar alb de Barock, cu ochi albastri. In intreaga Europa, mai sunt doar 14 exemplare, iar in lume, 288. Din pacate, aceasta rasa este pe cale de disparitie, insa, aici, la Resita, aceasta se dezvolta.

In plus, Gradina zoologica din Resita a primit in aceasta luna, ca donatie, din partea Circului Las Vegas Vargas, doi pui de leu, doua femele, una de trei luni, iar alta de sapte luni. Pentru ca Gradina zoologica din Resita are o stransa colaborare cu celelalte gradini zoo din tara, unul dintre puii de leu va fi donat municipiului Craiova, unde exista un mascul de aceeasi varsta.

Numarul total de specii din Gradina Zoologica "Prof. Ioan Crisan" din Resita se ridica la 48, iar cel al exemplarelor, la 370.

Pentru iarna, personalul Gradinii zoologice s-a pregatit cu tot ceea ce este necesar, respectiv, paie, fan, ovaz, porumb, minerale, sfecla furajera pentru zimbri. De asemenea, pentru pasarile exotice de savana au fost pregatite radiatoare si incalzire in pardoseala, astfel incat, animalele sa treaca cu bine peste sezonul rece.

Gradina zoologica din Resita poarta numele "Ioan Crisan", un fost profesor de biologie la actualul Colegiu "Diaconovici-Tietz" din municipiu. Prin anii '60 ai secolului trecut, pe vremea cand era director al liceului, acesta a infiintat in curtea institutiei o mini-gradina zoologica, a carei vedeta era un urs. Acesta a fost inceputul, marturie a dragostei profesorului pentru natura vie, pentru cunoasterea ei de catre elevi. Mai tarziu, animalele au fost transferate in parcul orasului, numarul lor crescand permanent.