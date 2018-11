Multi dintre noi au posibilitatea sa imprime fotografii din confortul casei sau al propriului studio, preferand sa nu apeleze la un laborator specializat. De ce? Pentru ca doresc sa aiba control total asupra calitatii imaginii, care depinde cel mai mult de hartia fotografica folosita.

Poti vedea rezultate diferite in functie de grosimea hartiei sau de suprafata acesteia, iar totodata poti experimenta cu cromatica de pe propriul computer, astfel incat imaginea imprimata pe hartie sa fie cea dorita.

Desi fotografiile pot fi imprimate si pe hartia obisnuita utilizata pentru documente, este recomandat sa folosesti hartie fotografica, pentru ca are o structura speciala care face ca imaginile sa aiba calitate mai buna.

Avand in vedere gama larga de hartie fotografica existenta pe piata, probabil ca te intrebi cum sa o alegi pe cea potrivita pentru nevoile tale. Iata cateva repere de care sa tii cont:

Stabileste dimensiunea fotografiilor

Alege grosimea hartiei

Formatul pozelor poate sa difere in functie de multi factori, dar avantajul este ca ai la dispozitie o varietate mare de dimensiuni ale hartiei fotografice. Fie ca vrei sa creezi poze mici pentru rame sau albume foto, fie ca vrei poze mari pe care sa le asezi pe peretii din casa sau in cadrul unei expozitii, trebuie sa tii cont de dimensiune cand alegi hartia fotografica.Cu cat hartia este mai groasa, cu atat calitatea ei este mai buna. O hartie fotografica mai grea va absorbi mai multa cerneala si va reda fotografii mai clare, iar aceasta regula este valabila mai ales in cazul fotografiilor mari. Trebuie totusi sa tii cont si de specificatiile imprimantei, pentru a afla care este grosimea maxima a hartiei pe care o accepta.

Hartia fotografica este ca un burete pentru umezeala si tinde sa se curbeze. Hartia cu greutate mai mare este mai rezistenta si nu se indoaie usor. Cu cat hartia foto are densitate mai mare, cu atat este mai putin probabil sa obtii suprapunere de cerneala pe anumite portiuni ale pozei, din cauza incretirii hartiei.



Alege finisajul hartiei

Tine cont de luminozitatea hartiei

Concluzie

Opacitatea hartiei este determinata de greutatea pe care o are, de capacitatea de absorbtie a luminii si de compusii din care este alcatuita. Gradul de opacitate determina ce procent din imagine va fi perceput pe partea neprintabila a hartiei.Suprafetele hartiei fotografice pot fi variate, iar alegerea depinde foarte mult de tipul fotografiilor pe care vrei sa le expui. Cele mai comune sunt:- suprafata mata, care prezinta contrast mai mic decat al celei lucioase, nu reflecta lumina si se foloseste mai ales cand este acoperita cu sticla sau laminata;- suprafata canvas, care mimeaza panza unui pictor, ascunde imperfectiunile si este potrivita mai ales pentru imaginile care nu pun accent pe detalii, de obicei portrete sau peisaje;- suprafata satinata, care pune la dispozitie o gama larga de culori, disponibila si in cazul hartiei fotografice de tip glossy, dar este mai putin lucioasa, ceea ce ajuta mai ales in conditii de iluminare puternica;- suprafata glossy, care reda imagini clare, are culori vibrante si contrast puternic, insa poate fi afectata de urmele amprentelor si alte impuritati, iar in conditii de iluminare puternica imaginile nu vor fi vizibile din anumite unghiuri, din cauza reflexiei. Variantele high glossy si ultra premium glossy sunt suprafete super lucioase, cu aspect metalic ori imbunatatite cu strat de rasina, laminare la cald, rezistenta la apa sau alte caracteristici menite sa prelungeasca durata de viata a fotografiilor, fiind folosite pentru imagini indraznete si colorate, in care detaliile sunt foarte importante.Cu ajutorul unei hartii foto mai luminoase, obtii imagini cu saturatie si contrast mai mari. Insa trebuie sa fii atent la culorile deschise, care pot aparea prea sterse pe o hartie foto cu luminozitate mare. Unele fotografii pot arata foarte bine pe o hartie cu fundal alb-crem.Dupa ce stabilesti ce tip de hartie cauti, este recomandat sa ai in vedere factorii care pot afecta durata de viata a fotografiilor, precum: temperatura, umiditatea, poluarea din aer, manipularea, tipul de cerneala, protectia etc. Daca inca nu esti convins ca ai gasit varianta de hartie fotografica potrivita pentru tine, poti cumpara seturi de hartie cu cel mai mic format, pentru a selecta produsul favorit.