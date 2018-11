O lanterna buna, un element esential in rucsacul de calatorie

Desi poate parea un accesoriu destul de banal, o lanterna buna poate sa va salveze viata in anumite situatii critice. Din acest motiv, astazi am decis sa alcatuim o lista de recomandari utile de care voi puteti tine cont pentru a alege una dintre cele mai bune lanterne Maglite care sa va lumineze calea oriunde v-ati afla.

Imaginati-va ca va aflati pe un traseu montan si ca nu mai gasiti drumul spre locul de campare la venirea serii. Ce veti cauta in rucsac? Lanterna care sa va ajute sa iesiti din aceasta situatie neplacuta. Sa vedem ce tip de lanterna este recomandat sa aveti la indemana in astfel de situatii si nu numai.

O lanterna bine aleasa face diferenta

Desi este posibil sa nu fi fost cazul vostru pana acum, este bine sa stiti ca o lanterna poate face diferenta in numeroase cazuri. Atunci cand va aflati in intuneric, intr-un loc mai mult sau mai putin cunoscut, in interior sau in exterior, o lanterna va ajuta sa va descurcati pentru a iesi cu bine din situatia respectiva.

Cum ar fi, de exemplu, sa va rataciti intr-o padure seara si sa nu aveti o lanterna in rucsac? Ar fi imposibil pentru voi sa gasiti grupul de prieteni pe intuneric si acestia nu ar avea cum sa va observe de la distanta. Astfel, cumpararea unei lanterne eficiente reprezinta una dintre cele mai inteligente investitii pe care le poate face o persoana pasionata de activitatile outdoor.

Sfaturi practice pentru alegerea unei lanterne eficiente

Iata cateva sfaturi practice de care sa tineti cont atunci cand faceti aceasta achizitie importanta:

Raza luminoasa mare



O lanterna cu o raza luminoasa mare, de intensitate ajustabila este utila intrucat poate fi utilizata in functie de nevoile specifice situatiei in care va aflati.

Rezistenta la socuri

Pentru activitatile outdoor pe care le desfasurati in weekend, o lanterna rezistenta la socuri si la alti factori externi precum umiditatea reprezinta alegerea corecta.

Autonomie functionala

Nu se stie niciodata cand va veti afla in situatia de a avea nevoie de o lanterna timp de cateva ore, fara a avea posibilitatea de a o reincarca - in astfel de situatii, veti dori sa aveti la indemana una dintre cele mai bune lanterne Maglite cu o autonomie functionala de 6-8 ore.

Materiale de calitate

O lanterna confectionata dintr-un material de calitate precum aluminiul utilizat in industria aeronautica va rezista in orice conditii. Astfel, voi veti putea miza pe buna sa functionare indiferent de situatia critica in care va veti afla.

Eficienta si putere

O lanterna eficienta, cu o putere sporita si o greutate redusa reprezinta optiunea ideala pentru cei care calatoresc distante mari cu rucsacul in spate. Astfel, voi veti avea la indemana o sursa de lumina de incredere pentru situatii neprevazute, fara a fi necesar sa acceptati compromisul purtarii unor greutati foarte mari pe tot parcursul traseului vostru.

Exista lanterne Maglite puternice, practice si cu design atractiv care pot fi prinse la breloc sau care pot fi pastrate chiar si in buzunar. Astfel, voi veti avea acces rapid si usor la aceasta sursa de lumina atunci cand aveti nevoie de ea, fara a include o greutate in plus in rucsacul vostru de calatorie.

Standardul IPX

Daca sunteti pasionati de scufundarile subacvatice sau calatoriti frecvent pe munte, situatie in care exista mereu riscul de a ploua, veti avea nevoie de o lanterna cu standardul IPX potrivit situatiei.

Pentru circumstantele in care exista riscul aparitiei unor ploi moderate, puteti opta pentru o lanterna LED cu standard IPX 4 care va rezista aproximativ 10 minute pentru a iesi dintr-o situatie critica de scurta durata.

Daca vreti sa fiti pregatiti si pentru jeturi mai mari de apa, puteti opta pentru o lanterna cu standard IPX 3 care va rezista la un debit de până la 10l/min timp de 5 minute.

Pentru situatii in care va pregatiti pentru scufundari, trebuie sa optati pentru lanterne cu standard IPX8 care va asigura cel mai bun grad de impermeabilitate al produsului.

Alegeti lanterna potrivita in functie de tipul de activitati pentru care va pregatiti. Tineti cont de factori esentiali precum calitatea, rezistenta, durata de viata, puterea si functiile speciale pe care le pun la dispozitie produsele disponibile pentru a face alegerea corecta.