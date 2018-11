Nicolae Dragoi a lovit cu brutalitate o tanara, la intrarea in lift, apoi a jefuit-o si a fugit din scara, lasandu-si victima in stare de inconstienta. Fata s-a trezit ulterior si a plecat acasa, insa nu si-a amintit nimic din ce s-a intamplat. A observat insa ca ii lipsesc telefonul si portofelul, asa ca a depus o plangere la Politie. Dupa scurt timp, ea a inceput sa se simta rau si a fost dusa la spital de catre familie, fiind acum in ingrijirea medicilor.

"Politia a fost sesizata de catre reprezentantii Spitalului cu privire la faptul ca la camera de garda s-a prezentat o tanara care acuza pierderi de memorie. In urma examinarii medicale ale acesteia medicii nu au stabilit faptul ca ar fi fost victima unei infractiuni cu violenta, dar pentru ca a reclamat ca nu isi gaseste telefonul mobil a fost intocmit un dosar penal", a declarat Luminita Prodan, purtatorul de cuvant al IPJ Alba, potrivit alba24.ro.

Atacatorul a fost dat in urmarire nationala si a fost identificat in persoana lui Nicolae Radoi (33 de ani), un barbat recidivist care fusese eliberat din inchisoare in urma cu doar doua saptamani. Fusese inchis pentru talharie si tentativa de viol.



Cand a fost prins de politie, el a negat initial ca ar fi atacat-o pe fata de 20 de ani si s-a prefacut ca nu stie nimic despre acest caz. La sectie, si-a recunoscut fapta si a fost retinut pentru 24 de ore.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Momentul in care tanara de 20 de ani a fost atacata.