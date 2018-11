Pentru ca noiembrie este Luna de Lupta Impotriva Cancerului Pulmonar in intreaga lume, Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) lanseaza campania “Inspira speranta” pentru a atrage atentia asupra importantei diagnosticarii precoce a cancerului pulmonar. De asemenea, trei pacienti care au supravietuit cancerului pulmonar isi povestec propriile experiente si transmit mesaje motivationale pacientilor care se lupta cu aceasta maladie.

In Romania, in anul 2018, se inregistreaza un numar de 83.461 cazuri noi de cancer, in conditiile in care 50.902 romani isi pierd viata din cauza cancerului, potrivit celor mai recente statistici oferite de GLOBOCAN (Global Cancer Observatory, platforma internationala cu cele mai actualizate cifre despre cancer din lume) care a publicat recent date noi pentru Romania. Statisticile arata ca 30% dintre decesele cauzate de cancer in Romania sunt reprezentate de cancerul pulmonar.

“Dintre toate formele de cancer, cancerul pulmonar face cele mai multe victime in Romania. Depistarea tardiva si evolutia fulminanta a cancerului pulmonar nu dau nicio sansa pacientilor, cu toata interventia medicilor si a tratamentelor inovatoare. Cei mai multi bolnavi vin tardiv, cand cazul este depasit chirurgical.

De aceea, autoritatile trebuie sa faca din preventie o prioritate nationala, deoarece numai depistarea precoce si accesul rapid la investigatii si tratamente inovatoare pot oferi o sansa pacientilor din aceasta patologie. In acelasi sens, se impune o completare la legea de control a tabagismului si combaterea unui alt factor major: poluarea. Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer depune toate eforturile in fiecare an, in toate mediile, pentru a trage un semnal de alarma in ceea ce priveste constientizarea acestei boli, in sensul diminuarii impactului negativ generat, spune Cezar Irimia, Presedinte FABC.

Diagnosticul precoce iti poate salva viata

Daca boala este depistata in stadiul al III-lea sau mai tarziu, sansele de supravietuire ale unui pacient se afla la doar 11%. In schimb, un diagnostic timpuriu creste sansele de 4 ori, pana la 55%.

„Insist ca pacientii sa se prezinte la medic nu doar atunci cand apare o schimbare in starea lor de sanatate, oricat de mica, ci si la consultatii periodice. Un pacient fumator, peste 40-45 de ani, poate avea oricand o forma de cancer pulmonar in curs de instalare. O vizita la medic le poate salva viata pentru ca atat terapiile inovatoare, cat si tratamentele personalizate, ce au la baza medicamentatia clasica, ne pot ajuta acum sa tinem cancerul pulmonar sub control. Insa acest lucru nu este valabil decat pentru cazurile in care boala este depistata in stadiu incipient”, spune prof. dr. Florin Mihaltan, medic pneumolog.



Principalele simptome sunt:

tusea (cronica sau, in stadiu avansat, cu sange);

respiratia ingreunata;

dureri in piept sau de oase (ce pot fi confundate cu simptomele unei raceli);

infectiile pulmonare sau bronsitele ce reapar frecvent.

pacientii mai pot acuza dureri toracice persistente, scadere in greutate, lipsa poftei de mancare, raguseala de aparitie recenta si care nu mai trece, lipsa de aer.

85% dintre bolnavii cu cancer pulmonar sunt fumatori

Specialistii avertizeaza ca in Romania 75% dintre pacientii diagnosticati cu aceasta boala ajung la medic in stadiu inoperabil pentru ca ignora sau interpreteaza gresit simptomele acestuia., aflam de la dr. Catalin Costovici, medic primar oncologie medicala.Fumatul ramane principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar, deoarece fumul de tigara este un amestec ucigator de substante. Specialistii avertizeaza ca riscul fumatorilor este cumulativ; cu alte cuvinte, cu cat fumeaza mai multa vreme, cu atat creste riscul de cancer.

Potrivit unui comunicat remis 9am, expunerea la gazul radon din materialele de constructii, fumatul pasiv, contactul cu fibrele de azbest, radioterapia si poluarea sunt, de asemenea, factori declansatori ai cancerului pulmonar.

Cancerul pulmonar este una din cele mai grave consecinte ale fumatului, avertizeaza specialistii. O tumora maligna se poate dezvolta intr-o bronhie sau in plaman si poate sa evolueze mult timp fara simptome. In dezvoltarea ei, poate invada structuri anatomice invecinate (inima, vase, coaste) sau poate trimite celule la distanta, in alte organe (creier, ficat, oase) favorizand astfel aparitia metastazelor.

Imuno-oncologia modifica paradigma de tratament in cancerul pulmonar avansat

Revolutia in managementul cancerului are loc odata cu intrarea in practica medicala curenta a imunoterapiilor oncologice, iar Romania s-a alaturat tarilor europene care acorda acces la imunoterapie chiar din prima linie de tratament a cancerului pulmonar. “Progresul stiintific inregistrat in diagnosticul si tratamentul cancerului in ultimii ani este impresionant, cu un numar extrem de mare de medicamente cu mecanisme de actiune nou descoperite. In ceea ce priveste cancerul pulmonar, desi ramane principala cauza de deces prin cancer la nivel mondial, imunoterapiile oncologice au demonstrat un potential urias de crestere a supravietuirii pe termen lung si de imbunatatire a calitatii vietii pacientilor, comparativ cu optiunile de terapie standard. Ma bucur ca si pacientii romani au acces la astfel de optiuni de tratament inovatoare”, a declarat Conf. Univ. Dr. Laura Mazilu, medic primar oncologie., a spus Nicolas Renard, Managing Director MSD Romania.