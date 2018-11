Cutremurul s-a inregistrat la ora 01:23, la o adancime de 70 kilometri.

Seismul a avut loc in apropierea oraselor Odobesti (37 km), Panciu (39 km), Onesti (40 km), Tirgu Ocna (45 km) si Slanic-Moldova (48 km).



In noiembrie, in Romania s-au produs 22 de cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2,2 si 3,7 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an a avut loc in data de 28 octombrie, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti.