"Cu ajutorul voucherelor de lumina, gospodariile care nu au beneficiat de energie electrica vor putea achizitiona un sistem verde de producere a energiei electrice (fotovoltaic, hidro sau eolian) sau, acolo unde solutia este posibila si mai rentabila, se vor putea conecta la reteaua electrica de distributie publica.

«Exista judete unde raportul caselor fara electricitate si numarul copiilor este de unu la unu sau chiar mai mult. Situatia este dureroasa pentru ca in aceste case neracordate la reteaua electrica traiesc multi copii care isi duc viata privati de beneficiile pe care racordarea la electricitate le aduce – nu au lumina, nu pot avea un calculator si din astfel de motive sunt exclusi de societatea in care cu totii traim. In timp ce scriem legi si dezbatem trebuie sa ne gandim ca este necesar sa luam atitudine cat mai repede, deoarece aceste vieti se scurg. Pentru ei timpul trece si viata se intampla», a declarat Silvia Dinica.

USR subliniaza ca voucherele ar urma sa fie distribuite prin primarii si nu vor putea fi vandute. Un auditor energetic/auditor social, contractat de primarie, va stabili solutia optima la care se va conecta locuinta, iar sumele primite se vor diferentia in functie de solutia identificata.



Initial, va exista o etapa pilot, de care vor beneficia 15.000 de locuinte

(fotovoltaic, hidro sau eolian),(frigider, televizor, satelit, radio)Costul mediu estimat este de 7.000 lei/voucher, necesar acoperirii costurilor echipamentelor, dar si costurile auxiliare (transport, instalare etc).Programul va avea finantare atat de la bugetul de stat, cat si din fonduri europene.

In Romania sunt zeci de mii de locuinte care nu au energie electrica, in care traiesc si invata la lumanare 13.000 de copii. Fenomenul este raspandit si are efecte profunde. Autoritatile nu cunosc situatia completa, iar datele anterioare sunt neclare. Numarul gospodariilor neelectrificate era de 67.738 la nivelul anului 2006, 287.434 in 2011 (potrivit recensamantului) sau 98.871 in 2012.

Senatoarea Silvia Dinica si deputatul Cristian Ghinea au demarat seria de ateliere pe teme saraciei energetice din octombrie 2017. La intalniri au participat reprezentanti ai institutiilor publice, ai marilor actori de pe piata de energie, precum si ai organizatiilor nonguvernamentale.

Proiectul va ramane in dezbatere publica 2 saptamani, dupa care va intra in circuitul parlamentar", se arata intr-un comunicat.