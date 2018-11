"Asa cum am lansat si ieri, lansez si astazi inca o data un apel catre autoritatea centrala, catre Ministerul Transporturilor, de a dialoga real si concret cu liderii de sindicat pentru a gasi o solutie, sa se deblocheze acest conflict de munca, iar greva sa nu mai aiba loc, iar toate aceste proteste sa inceteze, gasindu-se o rezolvare a problemelor ridicate de angajati. Nu de alta, dar Bucurestiul va fi afectat direct si daca cineva acolo sus face un calcul cinic: 'Lasa ca va deconta doar Gabriela Firea', eu cred ca se inseala. Cetatenii sunt mult mai inteligenti decat noi si vor sti cine sunt vinovatii pentru haosul din Bucuresti daca miercuri va avea loc cu adevarat greva la metrou", a precizat Firea, potrivit Agerpres.

Ea a mentionat ca joi va avea loc o sedinta Consiliului General al Capitalei, unde urmeaza sa fie supusa votului preluarea primelor autobuze Euro 6.

"Avem 20 (de autobuze, n.r.) pentru luna octombrie, 40 pentru noiembrie si in decembrie mai vin 40. In fiecare luna din anul viitor vor sosi in tara lunar 40 de autobuze, dar ele trebuie sa fie predate printr-o procedura de vot, in CGMB, de la Primaria Capitalei catre STB. Astept cu interes votul de joi, sa vedem daca va fi sau nu afectat de anumite tensiuni politice care nu trebuie sa aiba loc atunci cand e vorba de interesul primordial al cetatenilor. Astept si eu, ca toti bucurestenii, sa vedem daca cei trimisi in CGMB vor vota cu gandul la bucuresteni sau la ce li se promite de pe o zi pe alta, adica daca sunt oameni responsabili sau fripturisti", a spus Firea.

Firea spera ca bucurestenii sa circule mai des cu mijloacele de transport in comun si mai putin cu masinile personale

Gabriela Firea si-a exprimat speranta ca, odata cu aparitia in Bucuresti a celor 400 de autobuze Euro 6, precum si a celor 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si 400 de autobuze pe gaz natural comprimat, aflate in licitatie in aceasta perioada, bucurestenii sa renunte la masina personala si sa opteze pentru transportul in comun. Ea a subliniat ca masura va duce la diminuarea poluarii si imbunatatirea conditiilor din trafic.

"Guvernul, Parlamentul, ministerele, primariile au obligatii, prin lege. Dar cred ca si noi, toti ceilalti, ca cetateni, putem sa aducem o contributie la fluidizarea traficului, prin renuntarea la autoturismul personal, macar in unele din zilele de pe parcursul saptamanii, daca nu se poate chiar in toate. Este un bun inceput", a declarat Firea.

Andrei Creci, director general Societatii de Transport Bucuresti, a declarat ca, in cazul in care miercuri va avea loc greva angajatilor Metrorex, se va "suplimenta la maxim" parcul auto, de tramvaie si de troleibuze al STB.

Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) a anuntat vineri ca angajatii Metrorex vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata de miercuri, 21 noiembrie, intre orele 4,00 si 16,00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca.