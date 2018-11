Imediat dupa trezire, subconstientul tau este cel mai activ, asadar iti poti antrena creierul sa foloseasca aceasta activitate subconstienta pentru a gandi pozitiv si a duce la bun sfarsi toate sarcinile zilei cu zambetul pe fata. Prin urmare, asigura-te ca ai un start cat mai bun urmand pasii de mai jos.



1. Ridica-te din pat cand suna alarma

Daca apesi de trei ori butonul de snooze pana sa te ridici din pat, semnalul pe care-l dai creierului tau este ca e in regula sa lenevesti si sa amani sarcinile pe care le ai de facut in ziua respectiva.

Asadar, fa tot posibilul sa te scoli din pat cand suna alarma iar daca nu poti face acest lucru imediat, poposeste pe marginea patului pentru cateva minute si incearca sa fii prezent fara sa judeci gandurile care-ti trec prin cap. Daca afara e innorat nu te gandi ca e o zi urata sau daca in casa e frig, nu te gandi imediat ca vei raci.

Daca ai inspiratie, e de ajutor sa canti sau sa ingani o melodie, sigur ai in memorie un ritm care te binedispune.

2. Asigura-te ca ai timp suficient sa te pregatesti

Daca ai tabieturi, e mai bine sa te trezesti dimineata pentru a petrece timp in tihna. Stresul unei dimineti pe graba e posibil sa te faca irascibil si sa devina motivul pentru care ai inceput ziua cu stangul.

Asigura-te ca ai timp suficient sa-ti bei cafeaua sau ceaiul, eventual sa iei micul dejun, sa petreci cat timp ai nevoie in fata oglinzii, sa te speli pe fata, sa-ti periezi constiincios dintii si apoi sa ai ragazul de a alege cu ce te imbraci, in functie de ce ai de facut in ziua respectiva.

Si nu in ultimul rand, pastreaza putin timp si pentru a-ti face patul, iti va pune ordine in ganduri.

3. Gaseste cea mai buna versiune a ta

Gandeste-te ce anume te face sa arati bine, odihnit, in forma si urmeaza pasii zilnic cu strictete. Parafrazandu-l pe Michael Jackson, „Start with the man in the mirror”, incepe-ti ziua si misiunea de a face o diferenta la munca sau chiar in lume, cu „omul din oglinda”.

Dimineata cand te uiti in oglinda, bifeaza de pe lista urmatoarele puncte:



Zambetul. Un zambet poate deschide multe usi. Asadar, pentru a zambi cu incredere, e nevoie sa ai in primul rand o dantura de invidiat. Nu uita sa folosesti ata dentara si sa te speli pe dinti atat dimineata cat si seara. Roaga-l pe stomatologul tau sa iti dea sfaturi pentru alegerea periutei de dinti si pastreaza cu orice pret ritualui de igiena al dintilor tai.

Tenul. Nu uita sa te demachiezi in fiecare seara dar si dimineata, sa aplici o masca macar o data pe saptamana, sa te hidratezi, sa-ti faci somnul de frumusete si in general sa duci un stil de viata cat mai sanatos. Dimineata ta va incepe altfel daca nu vei vedea in oglinda cercuri negre in jurul ochilor.

Parul. Aranjeaza-ti parul cu rabdare, astfel incat sa te avantajeze. „A bad hair day”, cum spun americanii, se poate transforma intr-o zi plina de nesigurante in care vei incerca constant sa aranjezi o suvita sau sa schimbi ceva in aspectul tau.