Valoarea cumulata a reducerilor oferite de Libris.ro de Black Friday 2018 a fost de peste 500 de mii de lei. Discounturile de pana la 97% au fost oferite la 85% din titlurile disponibile pe Libris.ro, incluzand aici si muzica, jocuri si produse complementare cititului. Ca si anul trecut, cel mai mare segment de clienti a fost reprezentat de femei. Astfel, 75% dintre persoanele care au ajuns pe site pe 16 noiembrie au fost femei, iar cele mai multe comenzi (70%) au fost facute de segmentul de varsta 25-44 de ani.

Potrivit unui comunicat remis 9am, 67% din traficul total a avut ca sursa dispozitivele mobile, de unde s-au facut de altfel si cele mai multe comenzi (52%), in crestere fata de anul precedent, cand 40% din comenzi au venit de pe dispozitive mobile.

Media valorii per comanda a crescut cu 20%. Cea mai mare comanda a fost facuta din Slatina, judetul Olt, si a insemnat 442 de carti, in valoare de 4.011 lei. Cea de-a doua comanda ca marime a fost plasata din Bucuresti si contine 245 de produse (carti, dar si CD-uri), iar top 3 se incheie cu o comanda de 230 de produse plasata din Campina, judetul Prahova. Per total, cele mai multe comenzi s-au facut din Bucuresti, Capitala fiind urmata de Cluj, Iasi, Timis si Brasov.

“Estimam ca pana marti vor fi expediate in totalitate comenzile plasate de Black Friday. Mare parte dintre acestea au fost procesate si predate spre livrare vineri si sambata. Ne-a ajutat in acest sens mutarea in noul depozit care, pe langa capacitatea de stocare de 3 milioane de carti, permite procesarea unui numar triplu de comenzi, pana la 10-12.000 zilnic. Ne-am dorit ca mutarea sa fie incheiat[ inainte de Black Friday, tocmai pentru a pastra timpul scurt de livrare cu care ne-am obisnuit clientii”, declara Laura Teposu, Director de Dezvoltare si Fondator Libris.ro.

Cartile din categoriile Beletristica, Copii si Dezvoltare Personala au fost cele mai cautate de clientii Libris.ro. In total, au fost vandute peste 73.000 de volume. Pentru al doilea an, topul vanzarilor de Black Friday este condus de un autor roman, Petronela Rotar. Daca anul trecut romanul Orbi a fost cel mai comandat, acum un alt titlu al autoarei a fost atractiv pentru clientii Libris.ro –Privind inauntru.

Top 10 cele mai bine vandute titluri de Black Friday 2018:

Privind inauntru - Petronela Rotar Miss Wyoming - Douglas Coupland Splendida cetate a celor o mie de sori - Khaled Hosseini Edison. Misterul comorii disparute - Torben Kuhlmann Baiatul cu pijamale in dungi - John Boyne Comunicarea eficienta - Christopher Turk Femei care alearga cu lupii - Clarissa Pinkola Estes Limbajul secret al copiilor - Lawrence E. Shapiro Vanatorii de zmeie - Khaled Hosseini Cronica vietii mele - Bob Dylan

Libris.ro a finalizat in octombrie noul depozit de carte, a carui constructie a demarat in urma cu 12 luni. Investitia a fost de aproape 4 milioane de euro. Suprafata noului depozit este de 5.000 de metri patrati, de trei ori mai mare decat cea a fostului depozit si permite un stoc constant de peste 3 milioane de carti, dar si produse din celelalte game prezente pe site: muzica, jocuri, jucarii si alte articole care completeaza experienta lecturii. De asemenea, investitia pe partea de software permite procesarea a 10.000-12.000 de comenzi zilnic.