Pe parcursul zilei de luni (19 noiembrie) in zona Carpatilor Orientali si in Moldova temporar va ninge in general moderat cantitativ si se va depune strat de zapada local mai consistent. Vor fi intervale de timp in care vantul va avea intensificari cu rafale ce vor atinge viteze, in general, intre 40 si 50 km/h, in special in jumatatea de sud a Moldovei.

In intervalul 19 noiembrie, ora 10 - 19 noiembrie, ora 20 se vor semnala intensificari ale vantului, predominant ploi insemnate cantitativ, in judetele Tulcea, Buzau, Braila

"In judetele Tulcea, Buzau si Braila vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala de 55…75 km/h. Vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie, iar in jumatatea de nord a Dobrogei cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp", precizeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).



In intervalul 20 noiembrie, ora 06 - 21 noiembrie, ora 10 se vor semnala polei, precipitatii moderate cantitativ – ploaie, mixte la munte, mai ales ninsoare in Moldova, intensificari ale vantului.

"In intervalul mentionat se vor semnala precipitatii moderate cantitativ, mai ales sub forma de ploaie, mixte la munte si predominant ninsori in Moldova. Pe arii restranse se va semnala polei, la inceput in Oltenia, apoi si in celelalte regiuni", informeaza ANM.

Temporar vantul va avea unele intensificari in jumatatea de sud a tarii si in zonele montante, cu viteze mai mari in sudul Banatului, unde la rafala se vor depasi 70-75 km/h.