"Instanta constata nelegalitatea declararii si declansarii grevei de avertisment in data de 15.11.2018, intre orele 4.00-6.00, la nivel de Metrorex SA. Conducerea Metrorex isi manifesta disponibilitatea pentru continuarea negocierilor, conform Legii dialogului social si face apel la angajatii sai sa ia in considerare ca asigurarea transportului calatorilor la timp si in siguranta este prioritara", subliniaza Metrorex.

Angajatii Metrorex ar urma sa intre in greva generala pe perioada nedeterminata incepand de miercuri, 21 noiembrie, intre orele 4:00 - 16:00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca, a anuntat vineri Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM).

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat saptamana trecuta ca greva de la metrou este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comerciantii din statii, metroul Bucuresti nefiind construit pentru bunastarea catorva dintre liderii sindicatului.



"Metroul Bucuresti nu a fost construit pentru bunastarea catorva dintre liderii sindicatului, care, de mai bine de 20 de ani, conduc sindicatul Metrorex si negociaza in numele a mii de angajati ai acestuia intotdeauna avand in vedere si propriile lor interese. Aceasta greva nu este pentru bunastarea muncitorilor de la Metrorex. Aceasta greva este pentru conservarea privilegiilor pe care de mai bine de 15 ani le au comerciantii din statiile de metrou", a subliniat Sova.

Potrivit sefului de la Transporturi, negocierile referitoare la incheierea Contractului Colectiv de Munca au inceput cu cateva luni in urma, au fost 8 runde de negocieri, iar principala si singura revendicare nenegociabila a fost cresterea salariilor cu 42%.

Ministrul de resort a mentionat, totodata, ca angajatii de la metrou au beneficiat de cresteri salariale in ultimii patru ani astfel: in 2015 - 9%, in 2016 - 12%, in 2017 - 21% si in 2018 ar trebui negociata o crestere salariala de 42%, scrie Agerpres.

Salariul mediu brut lunar pe cele mai importante categorii de salariati este de 7.300 lei pentru personalul tehnic, 8.000 lei pentru mecanici si mecanici ajutor si 5.300 lei pentru cei care lucreaza in regim de noapte in statiile si pe liniile de metrou. Ministrul a amintit ca, pe langa salarii, exista o serie de beneficii negociate si obtinute de salariatii Metrorex, precum tichete de masa de 12 lei/zi, decontarea a 75% din valoarea biletelor de odihna si de tratament, decontarea a 50% din costul abonamentelor pe calea ferata si rutiera, decontarea a 99% din pretul cazarii la Hotelul Zamora din Busteni (hotel care apartine sindicatului) sau permise CFR cu minimum 6 calatorii.