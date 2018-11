"Comunitatea Ambasadei SUA si cu mine am fost profund intristati sa aflam astazi despre plecarea dintre noi a Ambasadorului Mihnea Constantinescu. A fost un diplomat desavarsit, un patriot roman si nu am cunoscut un sustinator mai puternic al Parteneriatului Strategic SUA-Romania. Numeroasele contributii pe care le-a adus, atat Romaniei, cat si comunitatii internationale, inclusiv recenta presedintie a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului, nu vor fi uitate. Sfaturile intelepte pe care mi le-a oferit mie si predecesorilor mei s-au dovedit nepretuite in incercarea noastra de a reprezenta cat mai bine America in fata poporului roman. Sincere condoleante familiei Ambasadorului Constantinescu, colegilor si prietenilor sai. Ii vom simti lipsa", transmite Klemm, potrivit site-ului Ambasadei SUA, citat de Agerpres.

Ambasadorul Mihnea Constantinescu a incetat din viata la 57 de ani, intr-un spital din Nisa.



Nascut in 1961, Mihnea Constantinescu a fost cadru didactic al Universitatii Politehnica din Bucuresti, domeniul inginerie nucleara, specializare in care a obtinut si doctoratul. Ulterior, a intrat in serviciul diplomatic.

Mihnea Constantinescu a detinut in perioada mai multor guvernari functiile de director al Cancelariei Primului-ministru, consilier de stat sau consilier diplomatic, secretar de stat si director general pentru afaceri politice in Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, a fost purtator de cuvant al premierului Petre Roman si director de cabinet al premierilor Theodor Stolojan, Adrian Nastase si Calin Popescu-Tariceanu. A fost si asistent personal al premierului Petre Roman, precum si director de cabinet al lui Mircea Geoana, cand acesta era ministru de externe.

De asemenea, Mihnea Constantinescu a detinut functia de presedinte in exercitiu a Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului, in perioada in care Romania a preluat presedintia acestei organizatii (martie 2016 - martie 2017).