Potrivit unui comunicat transmis duminica de PMB, primarul general solicita factorilor responsabili sa solutioneze in cel mai scurt timp problemele aparute in relatia dintre sindicate si autoritatile statului.

"Fac apel la responsabilitatea si profesionalismul reprezentantilor Ministerului Transporturilor sa identifice urgent solutii, astfel incat greva generala de la metrou sa fie anulata, pentru ca un astfel de eveniment ar afecta serios viata bucurestenilor", afirma Firea, citata in comunicat, potrivit Agerpres.

Ea aminteste ca atat la intalnirile directe pe care le-a avut cu ministrii transporturilor, cat si in grupurile de lucru la nivel de experti in mobilitate, a solicitat ca metroul sa fie transferat la Primaria Capitalei, astfel incat municipalitatea sa poata investi si asigura "un transport public modern, integrat si eficient, asa cum se intampla in toate orasele europene".



Primaria Capitalei va lua masuri pentru asigurarea la capacitate maxima a transportului public de suprafata

", sustine Firea.Primarul general afirma ca nu are in acest moment "parghiile legale" pentru a interveni in medierea conflictului de lucru, dar ii asigura pe bucuresteni ca, in cazul in care angajatii Metrorex isi mentin decizia de a intra in greva, Primaria Capitalei, prin STB (fosta RATB), va lua masuri pentru asigurarea la capacitate maxima a transportului public de suprafata.

"Societatea de Transport Bucuresti va scoate in traseu toate vehiculele disponibile iar aceasta masura va fi mentinuta si in afara orelor de varf, pana la reluarea circulatiei pe reteaua de metrou', precizeaza PMB.

Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) a anuntat vineri ca angajatii Metrorex vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata de miercuri, 21 noiembrie, intre orele 4,00 si 16,00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca.

Trenurile de metrou nu au circulat nici joi dimineata, in intervalul orar 4,00 - 6,00, in urma declansarii unei greve de avertisment de catre USLM.