"E o veste proasta pentru tot ceea ce inseamna corpul diplomatic romanesc. Dl Mihnea Constantinescu a fost unul dintre cei mai respectati ambasadori si un om de o mare calitate profesionala, echilibru si interes deosebit de a promova interesele Romaniei, indiferent de culoarea politica a partidelor care erau la guvernare. (...) Pentru noi, pentru Ministerul de Externe, este o pierdere foarte grea. Vom lua toate masurile pentru repatrierea lui si ce putem sa facem este sa ne rugam pentru odihna lui vesnica", a declarat Melescanu duminica intr-o interventie telefonica la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a transmis condoleante familiei indoliate din partea tuturor colegilor din Ministerul de Externe.

"Eu, personal, ultima data am vorbit acum doua saptamani. Ieri, consulul nostru de la Marsilia a vorbit cu dansul, toata dupa-amiaza a fost foarte lucid, intr-o stare foarte buna si, din pacate, in aceeasi noapte, in jurul orei 12,00, a decedat. Vreau sa transmit si eu condoleante familiei indoliate din partea tuturor colegilor din Ministerul de Externe", a mai spus Melescanu.

Ambasadorul Mihnea Constantinescu a incetat din viata la 57 de ani, intr-un spital din Nisa.