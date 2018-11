"Marturisesc ca imi este foarte greu sa scriu acest mesaj. Cuvintele sunt prea sarace sa ma ajute sa exprim respectul si pretuirea pentru un om drag, un ambasador exceptional, un coleg cum rar intalnesti si un adevarat prieten care oricand, oriunde si efectiv la orice ora era acolo sa-ti dea un sfat, o povata, sa te incurajeze, sa-ti spuna parerea lui, cu o eleganta cum rar intalnesti, fara a te forta sa o accepti!

A iubit Romania si a iubit diplomatia romaneasca dedicandu-le viata si cariera profesionala!



Asemeni mie, sunt mii de diplomati, mai tineri sau mai putin tineri, care au beneficiat de profesionalismul, expertiza, experienta si seriozitatea lui Mihnea Constantinescu, a extraordinarului ambasador Mihnea Constantiscu.

Diplomatia romaneasca a ramas de astazi mai saraca!

Multumesc Mihnea pentru toate sfaturile din acesti ani! Si multumesc ca in 2003, cand am revenit acasa (urmare a discutiilor cu tine incepute in acea frumoasa zi de noiembrie 2001, la Yale Law School) m-ai sfatuit si m-ai ajutat sa fac parte din echipa MAE!

Sa te odihnesti in pace! Dumnezeu sa te aiba in paza, Mihnea! Condoleante familiei!", a scris Ana Birchall pe Facebook.