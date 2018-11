Mihnea Constantinescu a murit intr-un spital din Nisa, scrie News.ro.



Nascut in 1961, el a fost presedinte al Aliantei Internationale pentru Memoria Holocaustului, ambasador cu insarcinari speciale, reprezentant special al Guvernului Romaniei pe probleme de securitate energetica, si a detinut in diverse guverne pozitiile de director al Cancelariei Prim-ministrului Romaniei, consilier de stat sau consilier diplomatic al Prim-ministrului, secretar de stat si director general pentru afaceri politice in cadrul Ministerului roman al Afacerilor Externe.

De asemenea, a fost asistent personal al premierului Petre Roman, director de cabinet al premierului Theodor Stolojan, purtator de cuvant al Guvernului, in 2004 a fost director de cabinet al premierului Adrian Nastase (2004) si apoi director de cabinet al premierului Calin Popescu-Tariceanu (2005-2008).