Alterneaza iesirile in aer liber cu activitati desfasurate in casa. Incearca sa te bucuri de zapada si de aerul rece si sa planifici activitati cu familia si prietenii. In functie de interesele tale, ideile pot fi nelimitate. Anumite activitati de iarna nu ar trebui insa ratate. Iata cateva idei de activitati ideale pentru sezonul rece, impreuna cu cateva sfaturi practice:

1. Mergi la schi

2. Patineaza

3. Fa un om de zapada

4. Bucura-te de o seara cu jocuri de societate

5. Aventureaza-te in bucatarie

Sporturile de iarna sunt o modalitate distractiva de a petrece timp in natura si de a te bucura de vremea rece si de zapada. Cel mai popular sport de iarna este schiatul, fiind iubit de toate varstele. Poti merge cu familia sau cu un grup de prieteni intr-o excursie de o zi la o partie din apropiere. O alta optiune e sa inchiriezi o cabana sau o pensiune pentru un weekend intreg. Indiferent ca alegi o iesire scurta sau o adevarata vacanta de schi, astfel te vei bucura de iarna si vei ramane cu amintiri placute. Pentru a schia, ai nevoie de schiuri, clapari , bete, costum de schi (pantaloni si bluza impermeabile si calduroase), casca si ochelari de protectie.O alta activitate ideala pentru iarna este patinatul. Cele mai multe orase instaleaza un patinoar cu ocazia sarbatorilor de iarna, asa ca nu ai cum sa ratezi aceasta ocazie. Ai nevoie doar de patine, pe care le poti inchiria, si de haine groase, dar care sa iti permita sa ramai flexibil. Potrivit The Outbound , patinatul este un exercitiu de cardio excelent, care reduce stresul si este benefic pentru echilibru si articulatii. Daca nu ai facut asta pana acum, merita sa incerci macar o data sa patinezi.Ne aducem aminte cu drag de ninsorile generoase din copilarie care ne permiteau sa construim oameni de zapada. Chiar daca poate fi considerata o activitate copilareasca, aceasta ramane si pentru adulti o modalitate distractiva de a petrece iarna timp in aer liber. In plus, exista metode prin care poti duce facutul de oameni de zapada la un alt nivel. Spre exemplu, iti poti provoca prietenii la o competitie ca sa vezi cine face cel mai frumos sau cel mai creativ om de zapada, potrivit Lifehack . Ai nevoie doar de o ninsoare buna si de accesorii care sa tina loc de nas, ochi, gura sau esarfa.Daca preferi activitatile in casa, la caldura, atunci invita-ti prietenii la o seara de jocuri de societate. Distractive si competitive, acestea iti vor alunga monotonia in scurt timp. Alaturi de cateva jocuri captivante, pregateste vin fiert si cateva gustari, precum fursecuri, popcorn sau nachos cu sos. Poti alege jocuri de strategie, de mima sau de carti. Astfel, te poti bucura de o seara de socializare si de distractie, fara sa infrunti frigul.Chiar daca nu este locul preferat al tuturor, bucataria poate fi locul ideal pentru o dupa-amiaza geroasa. Iarna este anotimpul in care cei mai multi se orienteaza catre mancare gatita si calda. Prin urmare, ai ocazia sa experimentezi tot felul de retete de mancare si prajituri. Incearca noi retete de supe crema, checuri, fursecuri, tocanite sau salate. Astfel, iti vei parfuma bucataria cu arome culinare si iti vei bucura familia si prietenii. Cu siguranta, frigul va creste pofta de mancare a celor dragi, asa ca vor aprecia chiar mai mult bunatatile tale.