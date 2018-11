Black Friday 2018: Pret redus pentru orice, dar si un sfat pentru comercianti - sa isi faca ordine in casa

Mai mult de jumatate dintre romani planuiesc sa cumpere cel putin un produs in weekend-ul reducerilor, Black Friday, iar oferta comerciantilor merge de la vacante la un euro pana la oferte bancare care includ comisioane zero pentru retrageri de bani oriunde in lume.