Pana acum, in doar doua ore a fost atins traficul total al primei zile de campanie de anul trecut. Cel mai mare trafic vine de pe mobile, reprezentand 75% din traficul total de pe site, in crestere cu 31% fata de editia precedenta.

„Traficul in primele ore de la deschiderea campaniei ne-a depasit asteptarile, noi mizand initial pe o dublare a acestuia fata de anul trecut. Desi am marit capacitatea sistemelor de a sustine traficul estimat, interesul consumatorilor pentru produsele oferite de Vivre.ro a fost o surpriza placuta pentru noi. De la o editie la cealalta, observam consolidarea increderii consumatorilor romani, mult mai deschisi la a comanda obiecte mari sau piese de mobilier online, bucurandu-se de confortul de a le fi livrate acasa. Astfel ca, inca din primele 3 ore de campanie, vorbim despre o crestere semnificativa a comenzilor la mobilier fata de intreaga editie anterioara.

Anul acesta observam o echilibrare a numarului de comenzi primite din tara; in continuare, cele mai mari vanzari sunt inregistrate in Bucuresti, in proportie de 36%, urmat de Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta. Acelasi lucru se intampla si analizand datele demografice – daca anul trecut doar 30% dintre utilizatori erau barbati, acum ponderea se apropie de 40%”, a declarat Iulian Veghes, VP of Marketing.



Varful de trafic a fost atins in intervalul 21:00 – 22:00, iar in minutul de aur a fost atins un numar de 3 ori mai mare de comenzi comparativ cu minutul de aur al anului trecut.

Potrivit unui comunicat remis 9am, cele mai mari cereri au fost inregistrate la canapele, cu 645 de comenzi, covoare, cu peste 1.300 si peste 1.400 de piese de mobilier.