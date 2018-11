Politistii de la Brigada Transporturi efectueaza cercetari dupa ce trupul unui tanar in varsta de 18 ani a fost gasit, joi seara, in tunelul din statia de metrou Pantelimon din Capitala. In acest moment, trupul tanarului se afla la Institutul de Medicina Legala pentru autopsie, informeaza Politia Capitalei.

Potrivit martorilor, tanarul din Fetesti a ales sa mearga pe jos, prin tunelul de metrou, dintr-o statie in alta.

La un moment dat, acesta a fost lovit de tren, iar echipajele de salvare ajunse la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, informeaza stirileprotv.ro.