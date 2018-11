Un studiu international, publicat de National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, a evaluat calitatea vietii pacientilor inainte si dupa efectuarea unui implant. Calitatea vietii se refera la acele conditii care faciliteaza un trai bun, astfel incat o persoana sa isi poata desfasura activitatile cotidiene intr-o stare fizica, mentala si sociala favorabila. Studiul publicat anul trecut a fost realizat pe un esantion de 73 de persoane (42 de barbati si 31 de femei) cu o medie a varstei de 48 de ani (± 10 ani).

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului a aratat ca dupa ce pacientii au beneficiat de un implant dentar, activitatile care presupun interactiunea sociala au fost puternic imbunatatite:

activitati legate de locul de munca (imbunatatire de 100%);

mersul la cumparaturi sau intalniri cu alte persoane (100%);

comunicarea cu prieteni sau familie (95%);

exercitiu fizic (93%);

dificultatea in momentul consumului de alimente a scazut cu aproape 70% fata de momentul pre-implant, iar imbunatatirea la nivelul vorbirii a fost de 73%;

95% dintre pacienti au fost mai increzatori sa zambeasca in public, fara a resimti disconfort.

a declarat dr. Oana Taban, CEO & Fondator Dent Estet.

Potrivit unui comunicat remis 9am, datele corespunzatoare tarii noastre arata ca 3 din 10 romani si-au pierdut toti dintii naturali, de trei ori mai mult fata de media europeana.



„Observam, insa, ca interesul romanilor pentru tratamente digitale complexe este din ce in ce mai mare. Stomatologia digitala cunoaste o evolutie tot mai accelerata, creste numarul pacientilor romani care solicita tratamente complexe si planuri complexe de tratament. Tot mai multe tehnologii sunt introduse pe piata, care fac stomatologia mai usoara, mai rapida, mai performanta si mai placuta pentru pacient”, adauga dr. Taban.

Dr. Oana Taban atrage insa atentia asupra importantei alegerii unui implant de calitate si asupra riscurilor la care pacientii se supun atunci cand aleg neinformat un furnizor sau o solutie de tratament.

„Exista actori in piata care promoveaza tehnici si tehnologii de tratament a caror calitate este indoielnica. Exista tehnologii promovate intens in ultima vreme, fara o sursa clara a produselor, cu denumiri in engleza care disimuleaza sau induc in eroare cu privire la tara de origine si chiar medici care se asociaza cu acestea. Implanturile de calitate ridicata sunt produse in SUA, Germania, Elvetia. Atragem atentia asupra faptului ca in medicina dentara facuta la nivel profesionist nu exista compromisuri. Nu trebuie sa se faca rabat de la calitate si intotdeauna pe primul plan trebuie sa se afle serviciile prestate catre pacienti”, adauga dr. Oana Taban.



„Lipsa unui singur dinte poate sa afecteze semnificativ atat sanatatea orala dar si sanatatea generala, precum si increderea in sine a pacientului. De aceea, este important ca pacientul sa aleaga in cunostinta de cauza specialistul in implantologie si sa se informeze asupra materialelor pe care acesta le foloseste, pentru a elimina riscurile si complicatiile ce pot aparea dupa efectuarea procedurii. Datorita tehnicilor moderne de tratament, ce permit montarea implantului dentar rapid, functionalitatea lui este imediata”, spune dr. Alexandru Georgescu, medic primar implantologie dentara, Doctor in Stiinte Medicale, mentor Straumann in Romania.

Fara existenta unui program de preventie foarte bine conturat, costurile cu tratamentele stomatologice sunt mari atat pentru pacient, dar si pentru sistemul de sanatate. Studii realizate in Statele Unite arata ca in cazul copiilor care merg la stomatolog in scop preventiv de la varsta de un an, costurile cu interventiile ulterioare sunt cu 40% mai mici pe o perioada de cinci ani comparativ cu cei care au prima vizita preventiva dupa varsta de un an.