Eliminarea fumatului, dieta echilibrata, miscarea moderata si respectarea evaluarilor medicale care si-au dovedit eficacitatea ar putea scadea riscul de cancer. In cazul femeilor, cancerul de san ocupa locul 1 ca numar de imbolnaviri, iar cel de col uterin locul al patrulea. Ambele tipuri de cancer se pot trata cu succes daca femeile merg anual la medic si nu rateaza cateva teste importante.

“Femeile trebuie sa faca anual mamografie, cu sau fara ecografie mamara, dupa varsta de 50 de ani. Un screening mamar sub varsta de 50 de ani se face pentru femeile care au antecedente hederocolaterale, adica rude gradul 1 sau gradul 2 cu cancer de san sau cancer ovarian. Riscul unei femei care are o ruda de gradul 1 cu cancer de san sa faca un cancer mamar este de 40 de ori mai mare decat cel pentru populatia generala. Pe langa ecografie si mamografie, autopalparea sanilor este la fel de importanta. Eu cred ca nu trebuie ignorata autoexaminarea pentru ca foarte multe dintre pacientele care se prezinta vin dupa ce au descoperit “noduli” la autopalpare”, recomanda Andreea Patrulescu, sef sectie oncologie medicala in cadrul Spitalului Onco Card Brasov.

In cazul cancerului de col uterin, vaccinarea la varsta tanara impotriva HPV ar putea preveni imbolnavirea. Controlul ginecologic anual si efectuarea testului Babes Papanicolau dupa 21 de ani sunt importante pentru a pune in evidenta leziunile cu risc malign. Medicii sunt categorici: nicio leziune de col uterin nu trebuie neglijata! In plus, ei pledeaza pentru efectuarea unor analize de ultima generatie, precum testul Papanicolau in mediu lichid.



“Testul in mediu lichid e mult precis, pentru ca in mediul lichid se va selecta un procent mai mare de celule care vor fi analizate de anatomo-patolog. Astfel, daca exista material celular mai mult, si rezultatul este mai precis. Insa daca sunt facute cum trebuie si sunt facute anual, si testele clasice sunt bune pentru ca pot pune in evidenta modificarile de la nivelul colului. Problema este ca nu se fac deloc, pentru ca nu se prezinta in serviciul medical. Sunt foarte putine femeile care merg la ginecolog sa isi faca controlul periodic, in fiecare an”, remarca specialistul oncolog.

Dr. Patrulescu marturiseste ca vede foarte multe cazuri de cancer de col in stadii avansate – cam 70 la suta dintre diagnosticele pe care le pune sunt asa. Multe tinere ajung in astfel de situatii limita si, culmea, multe cadre medicale, dupa cum spune specialista in oncologie., completeaza medicul Andreea Patrulescu.

Potrivit unui comunicat remis 9am, situatia nu e tocmai fericita nici in cazul cancerului de san, multe paciente ajungand la medic cu tumori mari, chiar si de 12 cm. Medicii oncologi spun ca multe dintre cancerele de san evolueaza lent, uneori si in 7 ani. In tot acest timp, ecografia si mamografia il pot depista si pot orienta medicii catre cele mai eficace terapii. Acestea se stabilesc dupa biopsie, esentiala in tratarea cancerelor, dar privita cu suspiciune de multe persoane.



“In continuare, se crede ca daca se biopsiaza o tumora, aceasta “se imprastie” ca sa folosesc limbajul pacientilor. O tumora nebiopsiata nu poate fi tratata, o tumora care nu este tratata, mai devreme sau mai tarziu, va metastaza. Din pacate, am auzit si cadre medicale care cred lucrul acesta si multe alte persoane educate. Daca in cabinetul meu ajunge un pacient fara biopsie, ca oncolog, ii spun ca nu pot trata o tumora daca nu stiu ce tip de tumora este. Termenul “cancer” nu este suficient. Exista foarte multe subtipuri care se trateaza diferit, trebuie sa cunosti toate detaliile despre boala inainte de a decide tratamentul. Si cand spun ca am nevoie de biopsie, primesc deseori intrebarea: si nu o sa se imprastie? Raspunsul este: nu, nu o sa se imprastie”, explica oncologul importanta biopsiei.

Prejudecati persista si in legatura cu eficacitatea chimioterapiei, radioterapiei sau chirurgiei. Exista in continuare pacienti care amana vizita la medic si recurg la terapii naturiste.

“Nici nu stiti cati pacienti tineri ne mor sub ochi din cauza ca aleg aceasta cale de tratament, cea naturista. Iar daca e sa fim sinceri tratamentele alternative nu sunt chiar atat de “naturale”. Si cu cat plantele sunt mai exotice, cu atat se crede mai mult in ele. E destul de greu sa lupti cu aceste prejudecati. Incerc sa le spun pacientilor ca tratamentele oncologice care includ radioterapia, chimioterapia si chirurgia sunt singurele eficiente. Cancerul este o boala agresiva pe care trebuie sa o tratam agresiv. Poate ca tratamentele naturiste ajuta, poate ca sunt eficiente, dar deocamdata nu exista in literatura medicala date solide care sa le dovedeasca eficacitatea. Nu sunt studiate si de multe ori, se asociaza cu efecte adverse care pot sa fie severe: insuficienta hepatica, insuficienta renala. O cercetare publicata pe Medscape a aratat ca tratamentele naturiste scad supravietuirea pacientilor cu cancer”, avertizeaza medicul Andreea Patrulescu.

Aceleasi sperante sunt legate si de dietele anticancer. Acestea nu sunt dovedite stiintific, tocmai de aceea, specialistii recomanda prudenta in adoptarea lor. Alimentatia pacientilor cu cancer trebuie sa fie echilibrata, bogata in legume, fructe, cereale, oleginoase, peste si lactate fermentate.