Sambata si duminica, 17 si 18 noiembrie, intre orele 12.00-18.00, comerciantii din Raionul Hincesti din Republica Moldova vor expune si comercializa in Parcul Crangasi produse specifice zonelor din care provin: placinte delicioase, vin si struguri din Republica Moldova, dar si obiecte artizanale.

Pe scena din Parcul Crangasi va urca ansamblul folcloric "Pe-un picior de plai", care va sustine un program folcloric alaturi de artisti romani precum: Sofia Vicoveanca, Petrica Mitu Stoian, Niculina Stoican.



Autoritatile locale din Sectorul 6 si din Raionul Hincesti, Republica Moldova, au semnat un acord de infratire si colaborare in 27 martie 2018, ziua in care s-au implinit 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, informeaza Primaria Sectorului 6.



Duminica, 18 noiembrie, de la ora 19.00, Orchestra Nationala Radio deschide la Sala Radio editia a IV-a a Festivalului International al Orchestrelor Radio - RadiRo.

Programul serii va debuta cu Rapsodia nr. 1 semnata de George Enescu si va continua cu lucrari ale compozitorilor francezi Maurice Ravel (Concertul in Sol pentru pian si orchestra, Pavana pentru o infanta defuncta si Suita Daphnis si Chloe) si Claude Debussy (Preludiu la dupa amiaza unui faun), potrivit unui comunicat al organizatorilor, scrie Agerpres.

La pupitrul Orchestrei Nationale Radio se va afla dirijorul francez Jean-Claude Casadesus, care a fondat in 1976 Orchestra Nationala din Lille, Franta, alaturi de care a inregistrat peste 30 de albume discografice si a sustinut turnee in 32 de tari.

Evenimentul extraordinar il are ca invitat special si pe pianistul spaniol Javier Perianes aplaudat in cele mai mari sali de concert ale lumii, precum Carnegie Hall - New York, Barbican Hall - Londra, Marea Sala a Conservatorului din Moscova, Suntory Hall - Tokyo, Teatro ColAłn - Buenos Aires. Concertul se va derula cu participarea Corului Academic Radio, dirijor Ciprian Tutu.

Agenda Festivalului RadiRo, organizat si produs o data la 2 ani de Radio Romania, cuprinde 8 concerte simfonice prezentate la Sala Radio si, in premiera la RadiRo, 4 concerte de jazz, care vor avea loc la Sala Auditorium - Muzeul National de Arta al Romaniei.

Toate concertele festivalului sunt transmise live de Radio Romania, inregistrate si difuzate ulterior de Televiziunea Romana si difuzate, de asemenea, de radiodifuziuni membre ale Uniunii Europene de Radio.

Pentru alte informatii legate de RadiRo poate fi consultat site-ul radirofestival.ro.